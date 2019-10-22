Губернатор Алтая обеспокоен ростом числа автоаварий в крупных городах региона

22.10.19 09:12

© РИА Новости. Алексей Дружинин

22 октября. Interfax-Russia.ru - Губернатор Алтайского края Виктор Томенко дал поручение принять меры по усилению безопасности на дорогах в крупных городах региона из-за роста числа дорожно-транспортных происшествий (ДТП), сообщает во вторник пресс-центр правительства.

"Ситуация на городских дорогах обострилась. Сейчас переходный период - из лета в зиму. Очень много аварий. К сожалению, есть травмированные. Людей сбивают на пешеходных переходах и где угодно. Проведите на уровне города совещание. Ознакомьтесь с обстановкой в городе в целом на дорогах. Ситуация уже имеет большой резонанс. На него надо реагировать, принимать профилактические меры", - цитирует пресс-центр слова Томенко.

Первому замглавы администрации Барнаула Вячеславу Франку глава региона рекомендовал провести оперативное совещание, посвященное безопасности на дорогах.

"Есть необходимость отреагировать на то, что происходит. Дороги стали лучше, скорости увеличились, количество аварий выросло. Посмотрите, что можно сделать", - отметил Томенко.