Два человека погибли от ножевых ранений в новой Москве, еще четверо ранены

22.10.19 09:21

© РИА Новости. Вадим Жернов

22 октября. Interfax-Russia.ru - Сотрудники полиции задержали мужчину, подозреваемого в нападении с ножом на шестерых человек в Москве, двое из которых погибли от ранений, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе столичного главка МВД.

"По предварительным данным, утром 22 октября в один из домов в деревне Дудкино ТиНАО г. Москвы зашёл мужчина и потребовал от жильцов передать ему денежные средства. Получив отказ, злоумышленник нанёс ножевые ранения шестерым гражданам, двое из которых от полученных травм скончались", - говорится в сообщении.

Подозреваемый задержан сотрудниками полиции и передан органам следствия.

Источник, знакомый с ситуацией, сообщил "Интерфаксу", что убийство произошло около 05:35 утра.

"Местный 26-летний житель за отказ давать деньги в долг зарезал мужчину 47 лет и женщину 20 лет. Еще пять человек были ранены при попытке остановить нападавшего", - рассказал собеседник агентства.

Он уточнил, что все пострадавшие - мужчины, им оказывается необходимая медицинская помощь.

Со своей стороны, представитель столичного главка Следственного комитета (СК) Юлия Иванова сообщила "Интерфаксу", что по факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц).

"Утром 22 октября 2019 года в хостеле, расположенном в Новой Москве, обнаружены тела мужчины и женщины с ножевыми ранениями. Еще четверо пострадавших доставлены в больницу, где им оказывается медицинская помощь. По подозрению в совершении указанного преступления задержан мужчина, который в ближайшее время будет доставлен в следственный отдел", - сказала Иванова.

Она добавила, что в настоящее время следователи и криминалисты работают на месте происшествия, проводится комплекс неотложных следственных действий, направленный на установление всех обстоятельств и причин совершенного преступления.