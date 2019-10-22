Авиакомпания "Азимут" начнет летать из Краснодара в Мюнхен с 22 декабря

22.10.19 09:30

Фото с сайта авиакомпании "Азимут"

22 октября. Interfax-Russia.ru - Авиакомпания "Азимут" с 22 декабря начнет выполнять рейсы из Краснодара в Мюнхен, сообщается на сайте авиаперевозчика.

Рейсы будут выполняться дважды в неделю: по средам и воскресеньям. Вылет из Краснодара - в 09:00, прибытие в Мюнхен - в 10:55, вылет в обратном направлении - в 12:00, прибытие в Краснодар - в 18:00 (местное время для каждого аэропорта).

Продажа билетов на новое направление уже открыта.

В настоящее время прямое авиасообщение между городами отсутствует.

"Азимут" - региональный авиаперевозчик, базируется в аэропортах Ростова-на-Дону и Краснодара. Первый регулярный рейс компания выполнила в сентябре 2017 года, а в 2018 году она перевезла 700 тыс. человек. В 2019 году "Азимут" намерен обслужить 1,2 млн пассажиров.

По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", бенефициарами "Азимута" являются пенсионер Владимир Скоч (отец депутата Государственной думы Андрея Скоча, партнера Алишера Усманова) и Виталий Ванцев. Скоч и Ванцев также контролируют московский аэропорт "Внуково".