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22.10.19 09:30
Авиакомпания "Азимут" начнет летать из Краснодара в Мюнхен с 22 декабря
Рейсы будут выполняться дважды в неделю: по средам и воскресеньям. Вылет из Краснодара - в 09:00, прибытие в Мюнхен - в 10:55, вылет в обратном направлении - в 12:00, прибытие в Краснодар - в 18:00 (местное время для каждого аэропорта).
Продажа билетов на новое направление уже открыта.
В настоящее время прямое авиасообщение между городами отсутствует.
"Азимут" - региональный авиаперевозчик, базируется в аэропортах Ростова-на-Дону и Краснодара. Первый регулярный рейс компания выполнила в сентябре 2017 года, а в 2018 году она перевезла 700 тыс. человек. В 2019 году "Азимут" намерен обслужить 1,2 млн пассажиров.
По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", бенефициарами "Азимута" являются пенсионер Владимир Скоч (отец депутата Государственной думы Андрея Скоча, партнера Алишера Усманова) и Виталий Ванцев. Скоч и Ванцев также контролируют московский аэропорт "Внуково".
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