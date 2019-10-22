Зрителей Курганского драмтеатра в "Ночь искусств" научат актерскому мастерству

22.10.19 09:50

Фото с сайта Курганского театра драмы

22 октября. Interfax-Russia.ru - Всероссийская акция "Ночь искусств" впервые пройдет 3 ноября в Курганском театре драмы.

В этот день курганцы и гости города смогут пообщаться с режиссерами, актерами, гримерами, бутафорами, костюмерами, побывать на читке пьесы, принять участие в мастер-классах по актерскому мастерству и сценической речи, сообщает во вторник пресс-служба театра драмы.

Кроме того, всех желающих научат мастерить театральные веера и танцевать сальсу.

Об истории театра, который был создан в Кургане в 1943 году, зрители смогут узнать из песочного шоу, а также на экскурсии "От подвала до чердака".

В программе акции "Ночь искусств" запланированы также изготовление комиксов о театре, театральная викторина, интерактивная программа, которую проведут сотрудники областной библиотеки им.Югова.