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22.10.19 09:57
Проверка СКР организована по факту отравления восьми человек на Орском НПЗ
По данным следствия, накануне с территории предприятия были госпитализированы два работника НПЗ и семь рабочих подрядной организации.
"По предварительным данным, рабочие Орского нефтеперерабатывающего завода и подрядной организации получили отравление при подготовке к ремонту установки гидроочистки дизельного топлива резервуара и установки металлических заглушек на территории ПАО "Орскнефтеоргсинтез", - говорится в сообщении.
Всем пострадавшим оказана необходимая медицинская помощь.
В свою очередь, региональный Минздрав сообщает, что двое госпитализированных находятся в тяжелом состоянии.
Между тем, прокуратура Оренбургской области сообщает о девяти пострадавших.
"Девять работников, в том числе механик и оператор завода, а также семь слесарей подрядной организации, в процессе осуществления работ на установке гидроочистки дизельного топлива получили острое отравление сероводородом. Все они госпитализированы в медицинские учреждения", - говорится в сообщении.
Прокуратура намерена дать оценку соблюдению на производстве норм промышленной безопасности и правил охраны труда.
Ранее со ссылкой на пресс-службу предприятия сообщалось о семи пострадавших.
Завод работает в штатном режиме.
ПАО "Орскнефтеоргсинтез" (Орский НПЗ, входит в промышленно-финансовую группу "Сафмар" Михаила Гуцериева) производит бензин, дизельное топливо, авиакеросин, битум, мазут, годовая мощность составляет 6 млн тонн нефтепродуктов.
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