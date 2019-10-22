Проверка СКР организована по факту отравления восьми человек на Орском НПЗ

22.10.19 09:57

© РИА Новости. Евгений Самарин

22 октября. Interfax-Russia.ru - Доследственная проверка проводится по факту отравления рабочих на ПАО "Орскнефтеоргсинтез" (Орский нефтеперерабатывающий завод) в понедельник вечером, сообщает следственное управление СКР по Оренбургской области.

По данным следствия, накануне с территории предприятия были госпитализированы два работника НПЗ и семь рабочих подрядной организации.

"По предварительным данным, рабочие Орского нефтеперерабатывающего завода и подрядной организации получили отравление при подготовке к ремонту установки гидроочистки дизельного топлива резервуара и установки металлических заглушек на территории ПАО "Орскнефтеоргсинтез", - говорится в сообщении.

Всем пострадавшим оказана необходимая медицинская помощь.

В свою очередь, региональный Минздрав сообщает, что двое госпитализированных находятся в тяжелом состоянии.

Между тем, прокуратура Оренбургской области сообщает о девяти пострадавших.

"Девять работников, в том числе механик и оператор завода, а также семь слесарей подрядной организации, в процессе осуществления работ на установке гидроочистки дизельного топлива получили острое отравление сероводородом. Все они госпитализированы в медицинские учреждения", - говорится в сообщении.

Прокуратура намерена дать оценку соблюдению на производстве норм промышленной безопасности и правил охраны труда.

Ранее со ссылкой на пресс-службу предприятия сообщалось о семи пострадавших.

Завод работает в штатном режиме.

ПАО "Орскнефтеоргсинтез" (Орский НПЗ, входит в промышленно-финансовую группу "Сафмар" Михаила Гуцериева) производит бензин, дизельное топливо, авиакеросин, битум, мазут, годовая мощность составляет 6 млн тонн нефтепродуктов.