Научно-образовательные центры создадут в пяти регионах РФ в рамках нацпроекта

22.10.19 10:05

Фото пресс-службы Кремля

22 октября. Interfax-Russia.ru - В России, по состоянию на текущий год, выбраны пять пилотных регионов, где создаются научно-образовательные центры (НОЦ) в рамках нацпроекта "Наука", сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

По ее словам, это Пермский край, Белгородская, Кемеровская, Нижегородская области и консорциум Тюменской области, Ямало-Ненецкого и Ханты-Мансийского автономных округов.

Стенограмма встречи размещена на сайте Кремля.

Всего же по национальному проекту "Наука" планируется создать 15 таких научно-образовательных центров, уточнила вице-премьер.

"Инициаторами их создания являются субъекты Российской Федерации, которые видят потенциал от синергии науки, образования и индустриального сектора. И в этой связи мы попробовали в 2019 году, в том числе и с учетом того поручения, которое Вы дали в Послании, провести не конкурсный отбор, а провести пять пилотных регионов, которые наиболее готовы, с тем, чтобы отработать на них программы научно-образовательных центров, а уже в 2020-м и 2021 годах у нас будет по пять центров выбираться на конкурсной основе уже по понятным критериям, которые определены в постановлении правительства", - рассказала Голикова.

Она пояснила, что особенностью пяти названных пилотных регионов "является то, что мы им в первый год средства федерального бюджета не предоставляем". "Они отрабатывают программы. И я должна сказать, что в сентябре соответствующим советом по научно-образовательным центрам (Совет научно-образовательных центров мирового уровня) заслушаны программы всех пяти и принято решение их поддержать. То есть они уже, можно сказать, образовались, эти центры", - подчеркнула вице-премьер.

"Но, конечно, поскольку в наш совет входят эксперты, как от науки, образования, так и от серьезного бизнеса, то все высказали предложения по соответствующей доработке", - добавила Голикова.

Так она ответила на вопрос главы государства, в каком состоянии находится работа по созданию научных центров в рамках нацпроекта "Наука". Путин напомнил, что "нужно как можно быстрее сформировать нормативную базу для реализации этих целей, выбрать приоритетные направления и регионы, которые готовы к реализации этих проектов".

Голикова, говоря о необходимости доработки указанных проектов, уточнила: "Мы хотим, чтобы те приоритеты, которые были в этих научно-образовательных центрах и которые в них отрабатывались, имели бы все-таки значение мирового уровня, так как это говорится в указе ("О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года")".

Что касается оставшихся 10 центров, о которых спросил Путин, то, по словам Голиковой, речь идет об Арктическом НОЦ, НОЦ в Татарстане и еще в некоторых субъектах Российской Федерации. "Сейчас они образуются уже как региональные НОЦы и будут участвовать в конкурсе как федеральные", - сказала Голикова.