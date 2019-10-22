В Свердловской области выставили на продажу 57,5 кг конфискованного янтаря

22.10.19 10:24

© РИА Новости. Игорь Зарембо

22 октября. Interfax-Russia.ru - Территориальное управление Росимущества по Свердловской области 21 ноября проведет аукцион по продаже янтаря и изделий из янтаря общей массой 57,5 кг, говорится в сообщении Росимущества.

Начальная цена выставленного на аукцион имущества составляет 3,047 млн рублей. Шаг аукциона - 10 тыс. рублей. Размер задатка для участия в аукционе - 304,758 тыс. рублей.

На продажу единым лотом выставлены механически необработанный, недоведенный янтарь, заготовки и сувенирные изделия из янтаря.

Торги проводятся на электронной площадке "РТС-тендер". Прием заявок на участие в аукционе осуществляется с 18 октября по 13 ноября 2019 года.

Ранее сообщалось, что более 50 кг янтаря, конфискованного у гражданина Китайской народной республики (КНР) в территориальное управление Росимущества передали судебные приставы Екатеринбурга. Янтарь, упакованный в чемоданы по акту описи и ареста имущества, был изъят из камеры хранения вещественных доказательств суда и в сопровождении судебных приставов передан в Росимущество для обращения в доход государства.