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22.10.19 10:34
Промысловое судно с 10 членами экипажа терпит бедствие в Баренцевом море
"На судне аварийная ситуация, оно потеряло ход. Есть реальная угроза жизни и здоровью экипажа. К ним направлено спасательное судно "Мурманрыба", - сказал Леонтьев.
По оценкам морских спасателей, "Мурманрыба" прибудет к "Полярису" около 11.00 мск и возьмет аварийное судно на буксир, чтобы доставить в порт Мурманска для устранения повреждений.
На борту "Поляриса" находится экипаж из десяти человек.
Леонтьев добавил, что в настоящее время в Баренцевом море неблагоприятные метеоусловия - усиление ветра с порывами до 20 м/с.
По данным Союза рыбопромышленников Севера, судно МК-0355 "Полярис" принадлежит АО "Норд Вест Флот Компани".
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