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22.10.19 10:37
Гранты на развитие агростартапов до 2 млн рублей ввели в Иркутской области
"В 2019 году агропромышленный комплекс области включился в реализацию сразу двух национальных проектов - "Экспорт продукции АПК" и "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". В рамках этих направлений Минсельхозом региона разработаны новые меры господдержки для производителей-экспортеров, а также для малых форм хозяйствования, и как раз одно из них - гранты на развитие агростартапов", - сказал Левченко.
В настоящее время областной Минсельхоз ведет прием заявок на получение грантов на развитие агростартапов. Всего на эти цели предусмотрено 32 млн рублей, из них 30,7 млн рублей из федерального бюджета, 1,3 млн рублей - из областного.
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