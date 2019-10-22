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22.10.19 10:47

СКР: состояние резервуара, давшего утечку на химзаводе в Башкирии, было аварийным

Фото с сайта компании "СИБУР"
22 октября. Interfax-Russia.ru - Следователи возбудили уголовное дело по факту утечки промышленных стоков из резервуара АО "Полиэф" в Благовещенском районе Башкирии, сообщила пресс-служба регионального СУ СКР во вторник.

"Несмотря на наличие дефектов, выявленных в ходе ранее проведенного технического осмотра разрушенного резервуара, сотрудниками предприятия не был обеспечен его необходимый ремонт и обслуживание, а его эксплуатация была продолжена", - говорится в пресс-релизе.

По версии следствия, использование дефектного резервуара "повлекло частичное разрушение хранилища и (...) загрязнение окружающей среды химическими веществами", вред, причиненный природным объектам, составил около 44 млн рублей.

Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 247 УК РФ (нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов, повлекшее загрязнение окружающей среды). Следствие устанавливает ответственных за нарушения, уточняется причиненный окружающей среде вред, допрашиваются сотрудники предприятия, анализируется техническая и разрешительная документация предприятия.

Как сообщалось, утечка 8 тыс. кубометров промышленных стоков на АО "Полиэф" произошла 9 октября.

Отходы попали на прилегающую к предприятию территорию, никто не пострадал. По данным спасателей, причиной утечки стал обвал части стены бетонного резервуара с промышленными стоками объемом в 20 тыс. кубометров.

Пресс-служба компании сообщила, что одной из возможных причин утечки, по предварительным оценкам специальной комиссии, стали скрытые конструктивные особенности объекта.

Для защиты водоемов от промышленных отходов построена дамба. Вблизи предприятия сооружены три котлована для сбора ливневых вод, в один из которых отведено русло местной речки Казмышла, куда могли попасть стоки.

Река Казмышла впадает в реку Изяк, которая затем впадает в реку Уфа, где находятся уфимские водозаборы.

"Полиэф" - единственный производитель терефталевой кислоты в России, на 100% принадлежит "СИБУРу", выпускает терефталевую кислоту и полиэтилентерефталат - сырье для производства пищевой упаковки.

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