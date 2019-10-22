ФСИН: число заключенных в РФ уменьшилась до исторически минимальных значений

22.10.19 10:53

© РИА Новости. Максим Блинов

22 октября. Interfax-Russia.ru - Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) констатирует исторический минимум заключенных в российских колониях и следственных изоляторах (СИЗО).

"Численность осужденных, подозреваемых и обвиняемых, содержащихся в учреждениях уголовно-исполнительной системы, к настоящему времени достигла минимальных значений в истории РФ", - говорится в сообщении пресс-бюро ФСИН, поступившем во вторник в "Интерфакс".

В ведомстве отметили, что по состоянию на 1 октября, в исправительных колониях содержалось 434 тыс. 303 осужденных (в начале года - более 463 тыс. человек).

"Кроме того, в текущем году численность лиц, содержащихся в следственных изоляторах, опустилась ниже 100 тыс. человек. По состоянию на 1 октября, в СИЗО и помещениях, функционирующих в режиме СИЗО, содержалось 98 тыс. 301 человек (на 1 октября 2018 года - 100 тыс. 581 человек).