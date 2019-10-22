Росморречфлот: ледокол "Тор" случайно подал сигнал бедствия у берегов Норвегии

22.10.19 11:00

Фото с сайта www.korabli.eu

22 октября. Interfax-Russia.ru - Российский ледокол "Тор" подал сигнал бедствия у берегов Норвегии случайно, следует по маршруту, сообщил "Интерфаксу" представитель Росморречфлота.

"Ложная тревога. Все нормально, он дальше следует по маршруту. Ледокол "Тор", - сказал он.

"Ледокол не испытывает проблем. Сигнал бедствия был подан случайно после обесточки части оборудования", - добавил представитель ведомства.

Российский ледокол "Тор" подал сигнал бедствия у берегов Норвегии, сообщил ранее "Интерфаксу" источник в международных службах морского поиска и спасения.

"Российский ледокол "Тор", построенный на финской верфи в Wartsila в 1964 году, связался с береговой охраной Олесунна и доложил об остановке двигателя. На борту ледокола 33 члена экипажа", - сказал источник.

Ледокол направляется из Санкт-Петербурга в российский арктический порт Сабетта в Карском море на полуострове Ямал.

Ледокол оснащен дизельным двигателем. "Судно, по предварительным данным, не повреждено и находится на плаву. Угрозы утечки топлива нет. Судно ждет возможность буксировки, однако из-за сильного шторма пока это сделать не удается", - сказал источник.

Владельцем судна является ФГУП "Росморпорт".

Об инциденте с российским ледоколом сообщали также западные СМИ со ссылкой на объединенный центр по координации поисково-спасательных операций Норвегии.

По данным норвежских спасателей, у ледокола возникли проблемы с двигателем, и он потерял ход, однако судно сохранило возможность маневрировать.