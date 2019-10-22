Добытое под Красноярском золото изъято для возмещения ущерба потерпевшим

22.10.19 11:06

© РИА Новости. Дмитрий Коробейников

22 октября. Interfax-Russia.ru - Следствие по уголовному делу о гибели рабочих артели под Красноярском попросит суд арестовать изъятое на прииске золото для возмещения ущерба родственникам погибших, сообщили в пресс-службе Следственного комитета (СК).

"В ближайшее время следствие выйдет в суд с ходатайством о наложении ареста на золото с целью возмещения возможных исковых требований со стороны потерпевших", - говорится в сообщении пресс-службы, поступившем в "Интерфакс".

В нем отмечается, что в рамках расследования 22 октября после осушения одной из заводей сотрудниками МЧС был обнаружен закрытый металлический сейф.

"Следственно-оперативной группой проведено вскрытие сейфа, внутри которого обнаружено 9 колб с неповрежденными пломбами, предположительно, с золотом, а также 14 опечатанных пакетов с концентратом для вторичной обработки, которые изъяты и приобщены к материалам уголовного дела", - говорится в пресс-релизе.

О наличии в одном из технических помещений прииска сейфа с золотом сообщил в ходе допроса генеральный директор предприятия, добавили в ведомстве.

Ранее официальный представитель краевого главка МВД Владимир Юрченко сообщил "Интерфаксу" об обнаружении сейфа полицейскими на месте прорыва дамб. По его словам, проводится работа по вскрытию и установлению содержимого сейфа.

Как сообщалось, 19 октября около 6:00 (2:00 мск) в районе населенного пункта Щетинкино Курагинского района Красноярского края на реке Сейба произошло разрушение каскада из пяти дамб технологических водоемов золотодобывающей артели. Хлынувшая вода затопила в поселке два рабочих общежития временного типа и несколько бытовых построек.

По данным МЧС, 15 человек погибли, пятеро пропали без вести. По информации Минздрава края, 27 человек обратились за помощью медиков, а холдинг "Сибзолото" сообщает о 44 пострадавших.

СКР возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц), задержаны и арестованы директор золотодобывающего ООО "Сисим" (компания-собственник артели) Максим Ковальков, начальник участка Андрей Еганов и мастер горного участка Евгений Александров из этой же организации, в офисе компании прошли обыски.

Следствие установило, что дамбы были "возведены незаконно без каких-либо разрешительных документов с целью отвода грунтовых вод на участке золотодобычи".

Во вторник пресс-служба СК сообщила, что дело передано для расследования в центральный аппарат ведомства.