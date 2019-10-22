По техническим причинам: сбой с запуском одной из ракет произошел в ходе учений "Гром-2019"
  
Смыло волной: 15 человек погибли и более 40 пострадали во время ЧП на красноярской артели
   
Еще не конец: эксперты считают, что американцы вскоре вернутся в Сирию
 
 
МОСКВА
 
 
ЦЕНТР
 
 
СЕВЕРО-ЗАПАД
 
 
КРЫМ
 
 
ЮГ И СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
 
 
ПОВОЛЖЬЕ
 
 
УРАЛ
 
 
СИБИРЬ
 
 
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
 
   
 
Главная страница
 
 
Об "Интерфаксе"
 
 
Подписка
 
INTERFAX.RU
ТУРИЗМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com            

Вход для подписчиков 

Новости Москвы
 Новости все новости
 
Новости подготовлены информационным агентством "Интерфакс-Москва"

оформить подписку
 


Репортаживсе репортажи
02.10.19   14:10

17.09.19   14:04
 
Главные события
22.10.19 11:06

Добытое под Красноярском золото изъято для возмещения ущерба потерпевшим

© РИА Новости. Дмитрий Коробейников
22 октября. Interfax-Russia.ru - Следствие по уголовному делу о гибели рабочих артели под Красноярском попросит суд арестовать изъятое на прииске золото для возмещения ущерба родственникам погибших, сообщили в пресс-службе Следственного комитета (СК).

"В ближайшее время следствие выйдет в суд с ходатайством о наложении ареста на золото с целью возмещения возможных исковых требований со стороны потерпевших", - говорится в сообщении пресс-службы, поступившем в "Интерфакс".

В нем отмечается, что в рамках расследования 22 октября после осушения одной из заводей сотрудниками МЧС был обнаружен закрытый металлический сейф.

"Следственно-оперативной группой проведено вскрытие сейфа, внутри которого обнаружено 9 колб с неповрежденными пломбами, предположительно, с золотом, а также 14 опечатанных пакетов с концентратом для вторичной обработки, которые изъяты и приобщены к материалам уголовного дела", - говорится в пресс-релизе.

О наличии в одном из технических помещений прииска сейфа с золотом сообщил в ходе допроса генеральный директор предприятия, добавили в ведомстве.

Ранее официальный представитель краевого главка МВД Владимир Юрченко сообщил "Интерфаксу" об обнаружении сейфа полицейскими на месте прорыва дамб. По его словам, проводится работа по вскрытию и установлению содержимого сейфа.

Как сообщалось, 19 октября около 6:00 (2:00 мск) в районе населенного пункта Щетинкино Курагинского района Красноярского края на реке Сейба произошло разрушение каскада из пяти дамб технологических водоемов золотодобывающей артели. Хлынувшая вода затопила в поселке два рабочих общежития временного типа и несколько бытовых построек.

По данным МЧС, 15 человек погибли, пятеро пропали без вести. По информации Минздрава края, 27 человек обратились за помощью медиков, а холдинг "Сибзолото" сообщает о 44 пострадавших.

СКР возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц), задержаны и арестованы директор золотодобывающего ООО "Сисим" (компания-собственник артели) Максим Ковальков, начальник участка Андрей Еганов и мастер горного участка Евгений Александров из этой же организации, в офисе компании прошли обыски.

Следствие установило, что дамбы были "возведены незаконно без каких-либо разрешительных документов с целью отвода грунтовых вод на участке золотодобычи".

Во вторник пресс-служба СК сообщила, что дело передано для расследования в центральный аппарат ведомства.

Читайте нас в "Яндекс. Новости", подписывайтесь наш канал в "Яндекс.Дзен"


версия для печати    |    сообщить новость    |    копировать в блог


Другие материалы раздела
  22.10.19 11:26
Каховская линия московского метро закрывается на реконструкцию
.
  22.10.19 11:25
Экскурсия в темноте пройдет в Московском планетарии в День темной материи
.
  22.10.19 09:21
Два человека погибли от ножевых ранений в новой Москве, еще четверо ранены
.
  21.10.19 14:43
Сразу 10 новых храмов строят на востоке Москвы
.
  21.10.19 14:35
Собянин: производство бумажных упаковок приходит на смену пластику в Москве
.
  21.10.19 11:31
Капремонт павильона "Цветоводство и озеленение" на ВДНХ закончат в ноябре
.
  21.10.19 10:25
Оформление станции метро "Коммунарка" в Москве выполнят в стиле биотек
.
  21.10.19 08:32
Географический диктант пройдет в Москве 27 октября
.
  20.10.19 13:13
Температура воздуха в Москве на следующей неделе будет близка к летней
.
  19.10.19 10:24
"Аэрофлот" оштрафован почти на 300 тыс. рублей за летние задержки багажа в Шереметьево


предыдущая
1
следующая
Поиск  Выбор даты 

Поиск:
 за период:
с 
по 
 



Точка зрениявсе материалы

.


.

 


  Об "Интерфаксе"   |   Контакты   |   Реклама на сайте
Rambler Top100    

Партнер Рамблера
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

     

Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".

Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.

Условия использования информации   |   Запрещено для детей   |   Политика обработки персональных данных   |   Выходные данные
разработка : web.finmarket