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22.10.19 11:06
Добытое под Красноярском золото изъято для возмещения ущерба потерпевшим
"В ближайшее время следствие выйдет в суд с ходатайством о наложении ареста на золото с целью возмещения возможных исковых требований со стороны потерпевших", - говорится в сообщении пресс-службы, поступившем в "Интерфакс".
В нем отмечается, что в рамках расследования 22 октября после осушения одной из заводей сотрудниками МЧС был обнаружен закрытый металлический сейф.
"Следственно-оперативной группой проведено вскрытие сейфа, внутри которого обнаружено 9 колб с неповрежденными пломбами, предположительно, с золотом, а также 14 опечатанных пакетов с концентратом для вторичной обработки, которые изъяты и приобщены к материалам уголовного дела", - говорится в пресс-релизе.
О наличии в одном из технических помещений прииска сейфа с золотом сообщил в ходе допроса генеральный директор предприятия, добавили в ведомстве.
Ранее официальный представитель краевого главка МВД Владимир Юрченко сообщил "Интерфаксу" об обнаружении сейфа полицейскими на месте прорыва дамб. По его словам, проводится работа по вскрытию и установлению содержимого сейфа.
Как сообщалось, 19 октября около 6:00 (2:00 мск) в районе населенного пункта Щетинкино Курагинского района Красноярского края на реке Сейба произошло разрушение каскада из пяти дамб технологических водоемов золотодобывающей артели. Хлынувшая вода затопила в поселке два рабочих общежития временного типа и несколько бытовых построек.
По данным МЧС, 15 человек погибли, пятеро пропали без вести. По информации Минздрава края, 27 человек обратились за помощью медиков, а холдинг "Сибзолото" сообщает о 44 пострадавших.
СКР возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц), задержаны и арестованы директор золотодобывающего ООО "Сисим" (компания-собственник артели) Максим Ковальков, начальник участка Андрей Еганов и мастер горного участка Евгений Александров из этой же организации, в офисе компании прошли обыски.
Следствие установило, что дамбы были "возведены незаконно без каких-либо разрешительных документов с целью отвода грунтовых вод на участке золотодобычи".
Во вторник пресс-служба СК сообщила, что дело передано для расследования в центральный аппарат ведомства.
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