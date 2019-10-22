Муниципалитеты Тульской области получили гранты на развитие

Фото с официального сайта правительства Тульской области
22 октября. Interfax-Russia.ru - Власти Тульской области выделили 10 млн рублей на поощрение лучших муниципальных образований региона, средства будут направлены на их развитие, сообщила
пресс-служба правительства области.
В общей сложности гранты по итогам 2018 года получили 12 муниципалитетов в четырех сферах деятельности.
Лучшими в сфере "Экономическое развитие, включая развитие инвестиционной активности" стали Тула, Узловский район и город Новомосковск; в сфере "Жилищно-коммунальное хозяйство" - Куркинский, Тепло-Огаревский районы и город Донской. Также поощрены Дубенский, Суворовский районы и город Ефремов - за развитие физической культуры и спорта.
Лучшими в вопросах улучшения демографической ситуации стали Плавский, Киреевский и Ясногорский районы.
Гранты распределились следующим образом: за первое место - 1,1 млн рублей, второе место - 800 тыс. рублей, третье место - 600 тыс. рублей.
Губернатор Алексей Дюмин поздравил глав администраций муниципалитетов, ставших победителями, и призвал их грамотно и эффективно распорядиться полученными средствами.
При уточнении бюджета на 2020 год планируется увеличение грантовой поддержки муниципальных образований.