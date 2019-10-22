Хакасия окажет помощь родственникам погибших под Красноярском старателей

22.10.19 11:18

© РИА Новости. Алексей Дружинин

22 октября. Interfax-Russia.ru - Социальные паспорта семей, члены которых погибли во время прорыва дамб в Красноярском крае, составят в Хакасии для оказания им помощи, сообщает пресс-центр правительства региона во вторник.

"Заседание правительства республики началось с минуты молчания из-за трагедии в Курагинском районе. Среди погибших есть и жители Хакасии. Глава республики Валентин Коновалов дал поручение проработать с министерством труда и социальной поддержки меры по оказанию помощи родным погибших. Необходимо составить социальные паспорта семей, узнать, есть ли в них несовершеннолетние дети", - говорится в сообщении.

Отмечается также, глава республики поручил своим подчиненным совместно с надзорными федеральными органами проинспектировать гидротехнические сооружения, золотодобывающие предприятия, а также угольные разрезы. Планируется оценить техническое состояние и надежность объектов, соблюдение правил безопасности труда на предприятиях, а также наличие необходимых документов.

"Нужно проверить в целом, как соблюдаются в республике требования к безопасности труда и выплачивается заработная плата на предприятиях. Некоторые люди приезжают к нам и работают вахтовым методом. Важно выяснить, в каких условиях они живут, работают, и как с ними рассчитываются за их труд", - цитирует пресс-центр Коновалова.

19 октября около 06:00 (02:00 мск) в районе населенного пункта Щетинкино Курагинского района Красноярского края на реке Сейба произошло разрушение каскада из пяти дамб технологических водоемов золотодобывающей артели. Хлынувшая вода затопила в поселке два рабочих общежития временного типа и несколько бытовых построек.

По данным МЧС, 15 человек погибли, пятеро пропали без вести. По информации Минздрава края, 27 человек обратились за помощью медиков, а холдинг "Сибзолото" сообщил о 44 пострадавших.

СКР возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц), задержаны и арестованы директор золотодобывающего ООО "Сисим" (компания-собственник артели) Максим Ковальков, начальник участка Андрей Еганов и мастер горного участка Евгений Александров из этой же организации, в офисе компании прошли обыски.

Следствие установило, что дамбы были "возведены незаконно без каких-либо разрешительных документов с целью отвода грунтовых вод на участке золотодобычи".