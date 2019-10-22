Экскурсия в темноте пройдет в Московском планетарии в День темной материи

22.10.19 11:25

© РИА Новости. Александр Вильф

22 октября. Interfax-Russia.ru - Бесплатная тематическая экскурсия "Не бойся темноты" пройдет в музее Урании Московского планетария 31 октября в честь Дня темной материи, сообщает во вторник сайт мэра Москвы.

"Специальную программу ко Дню темной материи подготовили в Московском планетарии. 31 октября посетителей ждет бесплатная тематическая экскурсия под названием "Не бойся темноты", которая пройдет в музее Урании. Гости планетария также смогут поучаствовать в квесте, посвященном тайнам темной материи", - говорится в сообщении.

В сопровождении научных сотрудников планетария экскурсанты посетят залы музея Урании, в которых для создания таинственной атмосферы будет приглушен свет. Гостям расскажут, в чем главная загадка темной материи и почему над ее тайной до сих пор бьются лучшие астрофизики мира. Посетители смогут познакомиться с уникальной коллекцией упавших на Землю метеоритов, сообщается на сайте.

"День темной материи, который называют еще научным хэллоуином, отмечается во всем мире третий год подряд. Придумавшие его ученые-астрофизики решили, что хэллоуин - самое подходящее время, чтобы устроить праздник в честь этой таинственной и неуловимой субстанции. В научном сообществе ее в шутку зовут призраком вселенной", - говорится в сообщении со ссылкой на пресс-службе Московского планетария.

В сообщении уточняется, что традицию проведения тематических дней, посвященных отдельным космическим явлениям и объектам, было решено возродить в честь 90-летия планетария. В будущем здесь планируют провести День астрономии, День солнца и День весеннего равноденствия.

Квест "Найди темное в светлом" начнется в 11:00 в интерактивном музее "Лунариум", сообщается на сайте. Участникам игры предстоит отыскать в залах экспонаты, имеющие отношение к темной материи. На них нанесут специальную метку, которую нельзя увидеть невооруженным глазом.