Каховская линия московского метро закрывается на реконструкцию

22.10.19 11:26

© РИА Новости. Владимир Астапкович

22 октября. Interfax-Russia.ru - Каховская линия с 26 октября будет полностью закрыта для пассажиров в связи со строительством Большой кольцевой линии (БКЛ), сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе столичного метрополитена.

"Закрытие необходимо для скорейшей реконструкции и технического переоснащения станций и тоннелей для их последующего включения в состав БКЛ", - сказал представитель пресс-службы во вторник.

Он уточнил, что станции "Каширская", "Варшавская" и "Каховская" вновь откроются для пассажиров Московского метрополитена уже в составе БКЛ.

На время закрытия пассажиры смогут пользоваться станциями "Каширская" Замоскворецкой линии и "Севастопольская" Серпуховско-Тимирязевской линии метро, уточнили в пресс-службе.

"Также для удобства пассажиров будет работать прямой компенсационный маршрут автобуса с остановками у закрытых станций метро.

Для проезда пассажиры могут пользоваться и регулярными маршрутами наземного городского транспорта", - заявили в метрополитене.

Ожидается, что станция "Каховская" откроется в 2021 году.

Каховская линия была открыта для пассажиров в 1969 году.

До реконструкции интервал движения поездов на станциях этой ветки составлял пять минут. По планам, после включения линии в состав БКЛ перерыв между поездами будет соответствовать графику новой кольцевой линии, а количество поездов вырастет в разы.