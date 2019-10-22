По техническим причинам: сбой с запуском одной из ракет произошел в ходе учений "Гром-2019"
  
Смыло волной: 15 человек погибли и более 40 пострадали во время ЧП на красноярской артели
   
Еще не конец: эксперты считают, что американцы вскоре вернутся в Сирию
 
 
МОСКВА
 
 
ЦЕНТР
 
 
СЕВЕРО-ЗАПАД
 
 
КРЫМ
 
 
ЮГ И СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
 
 
ПОВОЛЖЬЕ
 
 
УРАЛ
 
 
СИБИРЬ
 
 
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
 
   
 
Главная страница
 
 
Об "Интерфаксе"
 
 
Подписка
 
INTERFAX.RU
ТУРИЗМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com            

Вход для подписчиков 

Новости Москвы
 Новости все новости
 
Новости подготовлены информационным агентством "Интерфакс-Москва"

оформить подписку
 


Репортаживсе репортажи
02.10.19   14:10

17.09.19   14:04

03.06.19   17:35
 
Главные события
22.10.19 11:39

Бюджет-2020 Тульской области запланирован с дефицитом 6,8% от расходов

Фото с сайта правительства Тульской области
22 октября. Interfax-Russia.ru - Правительство Тульской области одобрило проект бюджета региона на будущий год и на плановый период 2021 и 2022 годов, сообщает пресс-служба облправительства.

По словам министра финансов региона Александра Климова, особенностями предстоящего трехлетнего бюджетного цикла станет повышение качества бюджетных услуг в сферах образования, здравоохранения, социальной политики.

Доходы бюджета Тульской области на 2020 год запланированы в размере 81,3 млрд рублей, расходы - 87,2 млрд рублей. Дефицит составит 5,9 млрд рублей, или 6,77% от расходов.

Наиболее значительный рост расходов прогнозируется в сферах жилищно-коммунального хозяйства - более 75%, культуры - на 15%, национальной безопасности - на 14%, образования - на 11,5%, социальной политики - на 3,9%.

Министр также рассказал о финансировании национальных проектов в 2020 году. Планируется, что объем средств на эти нужды в бюджете области увеличится на 425,8 млн рублей. Наибольший рост отмечен по нацпроектам "Экология" - в 2 раза, "Образование", "Здравоохранение" и "Демография" - в 1,5 раза.

Для поддержки муниципалитетов планируется дополнительно закрепить за городскими округами 2% налога на имущество организаций; передать муниципальным районам 10% налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения. Также предлагается увеличить объем дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципалитетов на 3,8%. В частности, дотации на обеспечение сбалансированности увеличиваются на 200 млн рублей (в 2 раза).

До конца года планируется погашение государственного долга Тульской области в объеме 500 млн рублей. На начало будущего года госдолг составит 15,9 млрд рублей, а долговая нагрузка - 24,6%.

Губернатор Алексей Дюмин напомнил о поручении по отбору объектов особой социальной значимости для учета при планировании бюджета.

"В бюджете учтено приобретение 6 модульных детских садов, строительство школы на 600 мест в Туле и школы на 400 мест в Донском; ремонт государственных и муниципальных образовательных организаций, а также 20 учреждений социальной сферы, строительство корпуса Красивского дома для пожилых "Забота", капремонт и оснащение оборудованием учреждений здравоохранения, приобретение служебных квартир для врачей", - говорится в сообщении.

Кроме того, в региональном бюджете предусмотрены средства на проектирование и строительство в 2020-2022 годах онкологического центра. Прорабатывается вопрос о выделении федеральных средств в объеме 6 млрд рублей.

Доходы бюджета Тульской области на 2019 год после внесенных в сентябре поправок составили 82,215 млрд рублей, расходы - 85,791 млрд рублей, дефицит - 3,576 млрд рублей. Предельный размер дефицита бюджета сократился с 5,44% до 4,17% от расходов.

Читайте нас в "Яндекс. Новости", подписывайтесь наш канал в "Яндекс.Дзен"


версия для печати    |    сообщить новость    |    копировать в блог


Другие материалы раздела
  22.10.19 11:26
Каховская линия московского метро закрывается на реконструкцию
.
  22.10.19 11:25
Экскурсия в темноте пройдет в Московском планетарии в День темной материи
.
  22.10.19 09:21
Два человека погибли от ножевых ранений в новой Москве, еще четверо ранены
.
  21.10.19 14:43
Сразу 10 новых храмов строят на востоке Москвы
.
  21.10.19 14:35
Собянин: производство бумажных упаковок приходит на смену пластику в Москве
.
  21.10.19 11:31
Капремонт павильона "Цветоводство и озеленение" на ВДНХ закончат в ноябре
.
  21.10.19 10:25
Оформление станции метро "Коммунарка" в Москве выполнят в стиле биотек
.
  21.10.19 08:32
Географический диктант пройдет в Москве 27 октября
.
  20.10.19 13:13
Температура воздуха в Москве на следующей неделе будет близка к летней
.
  19.10.19 10:24
"Аэрофлот" оштрафован почти на 300 тыс. рублей за летние задержки багажа в Шереметьево


предыдущая
1
следующая
Поиск  Выбор даты 

Поиск:
 за период:
с 
по 
 



Точка зрениявсе материалы

.


.


.

 


  Об "Интерфаксе"   |   Контакты   |   Реклама на сайте
Rambler Top100    

Партнер Рамблера
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

     

Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".

Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.

Условия использования информации   |   Запрещено для детей   |   Политика обработки персональных данных   |   Выходные данные
разработка : web.finmarket