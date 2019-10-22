Бюджет-2020 Тульской области запланирован с дефицитом 6,8% от расходов

22.10.19 11:39

Фото с сайта правительства Тульской области

22 октября. Interfax-Russia.ru - Правительство Тульской области одобрило проект бюджета региона на будущий год и на плановый период 2021 и 2022 годов, сообщает пресс-служба облправительства.

По словам министра финансов региона Александра Климова, особенностями предстоящего трехлетнего бюджетного цикла станет повышение качества бюджетных услуг в сферах образования, здравоохранения, социальной политики.

Доходы бюджета Тульской области на 2020 год запланированы в размере 81,3 млрд рублей, расходы - 87,2 млрд рублей. Дефицит составит 5,9 млрд рублей, или 6,77% от расходов.

Наиболее значительный рост расходов прогнозируется в сферах жилищно-коммунального хозяйства - более 75%, культуры - на 15%, национальной безопасности - на 14%, образования - на 11,5%, социальной политики - на 3,9%.

Министр также рассказал о финансировании национальных проектов в 2020 году. Планируется, что объем средств на эти нужды в бюджете области увеличится на 425,8 млн рублей. Наибольший рост отмечен по нацпроектам "Экология" - в 2 раза, "Образование", "Здравоохранение" и "Демография" - в 1,5 раза.

Для поддержки муниципалитетов планируется дополнительно закрепить за городскими округами 2% налога на имущество организаций; передать муниципальным районам 10% налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения. Также предлагается увеличить объем дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципалитетов на 3,8%. В частности, дотации на обеспечение сбалансированности увеличиваются на 200 млн рублей (в 2 раза).

До конца года планируется погашение государственного долга Тульской области в объеме 500 млн рублей. На начало будущего года госдолг составит 15,9 млрд рублей, а долговая нагрузка - 24,6%.

Губернатор Алексей Дюмин напомнил о поручении по отбору объектов особой социальной значимости для учета при планировании бюджета.

"В бюджете учтено приобретение 6 модульных детских садов, строительство школы на 600 мест в Туле и школы на 400 мест в Донском; ремонт государственных и муниципальных образовательных организаций, а также 20 учреждений социальной сферы, строительство корпуса Красивского дома для пожилых "Забота", капремонт и оснащение оборудованием учреждений здравоохранения, приобретение служебных квартир для врачей", - говорится в сообщении.

Кроме того, в региональном бюджете предусмотрены средства на проектирование и строительство в 2020-2022 годах онкологического центра. Прорабатывается вопрос о выделении федеральных средств в объеме 6 млрд рублей.

Доходы бюджета Тульской области на 2019 год после внесенных в сентябре поправок составили 82,215 млрд рублей, расходы - 85,791 млрд рублей, дефицит - 3,576 млрд рублей. Предельный размер дефицита бюджета сократился с 5,44% до 4,17% от расходов.