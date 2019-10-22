Власти Петербурга призвали горожан не трогать зашедших в город лис

22.10.19 11:51

© РИА Новости. Виталий Аньков

22 октября. Interfax-Russia.ru - Специалисты комитета по природопользованию Санкт-Петербурга просят горожан не беспокоить лис, которые встречаются в городе.

Как сообщает пресс-служба комитета, животные приходят из лесов Ленинградской области. На днях одну из лис заметили на Гренадерском мосту, соединяющем Выборгскую и Петроградскую стороны.

В комитете отмечают, что лиса способна самостоятельно вернуться в привычную для нее среду обитания без участия человека, так как является осторожным и смышленым зверем, легко уходит от погони, искусственно запутывает следы, прибегая ко всяким уловкам.

"Беспокоить лис не стоит, если их не трогать, опасности для человека они не представляют. В город животные приходят в поисках пищи. В случае обнаружения лисы не нужно к ней приближаться, кормить или привлекать к себе внимание, чтобы не вызвать агрессивного поведения животного. Также не стоит предпринимать в отношении зверя никаких действий, даже если показалось, что ему требуется помощь", - предупреждают специалисты.

При обнаружении диких животных в бедственном положении следует звонить в комитет или в экстренные службы, отмечают в ведомстве.

Ранее комитет сообщал, что в Петербург в поисках пищи стали приходить кабаны. Кроме того, в городе встречают лосей, которые мигрируют из-за периода размножения.