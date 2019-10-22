Рыжая лисица прогулялась по Нижегородскому кремлю

22.10.19 11:58

© РИА Новости. Антон Денисов

22 октября. Interfax-Russia.ru - Жители Нижнего Новгорода вновь заметили в центре города лису - на этот раз зверек гулял по территории кремля.

Видео с рыжей хищницей появилось в городском паблике в соцсети. На нем видно, как лисица шустро бегает по дорожкам и газонам на территории Нижегородского кремля рядом со зданием городской администрации. Заметив снимающих ее людей, зверек не проявляет сильного беспокойства и внимательно их разглядывает.

"Похоже, рыжая плутовка окончательно прописалась в кремле. Может, работу ищет?", - написали авторы видео.

Ранее лисицу неоднократно видели в непосредственной близости от кремля - около фонтана на площади Минина и на Чкаловской лестнице.

Пользователи соцсети не исключают, что это один и тот же зверек.