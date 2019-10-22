Почти 90 ФАПов планируют построить в Удмуртии по нацпроекту "Здравоохранение"

22.10.19 12:14

© РИА Новости. Александр Кряжев

22 октября. Interfax-Russia.ru - В Удмуртии в следующем году на строительство новых фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП) будет направлено 411 млн рублей в рамках нацпроекта "Здравоохранение", сообщает со ссылкой на главу республики Александра Бречалова его пресс-служба во вторник.

"В 2020 году в рамках национального проекта "Здравоохранение" на строительство 88 фельдшерско-акушерских пунктов будет направлено 411 млн рублей", - сказал Бречалов в ходе встречи с руководителями фракций политических партий в Госсовете Удмуртии.

В текущем году в Удмуртии по данному нацпроекту ведется строительство трех ФАПов - в Камбарском, Вавожском и Глазовском районах.

"В 42 ФАПах республики завершаются ремонты за счет республиканских средств", - говорится в сообщении.

Пресс-служба также сообщает, что объем средств на льготное обеспечение лекарствами в Удмуртии в 2019 году увеличился втрое. На закупку жизненно-важных препаратов было направлено 687 млн рублей.