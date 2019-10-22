Два десятка гидротехнических сооружений в Алтайском крае признаны опасными

22.10.19 12:23

© РИА Новости. Игорь Подгорный

22 октября. Interfax-Russia.ru - Губернатор Алтайского края Виктор Томенко поручил принять меры для безопасной эксплуатации гидротехнических сооружений, сообщает пресс-центр правительства региона во вторник.

По данным властей, в регионе насчитывается 95 гидротехнических сооружений (ГТС), у которых нет собственников.

"Из них угрозу представляют 20 сооружений - они могут стать причиной затопления населенных пунктов. Безопасное техническое состояние еще 138 ГТС обеспечивают собственники. В случае аварийных ситуаций на потенциально опасных объектах никакие деньги уже ничего не оправдывают. Порядок должен быть", - цитирует пресс-центр слова Томенко.

Глава региона поручил министру природных ресурсов и экологии края Владимиру Попрядухину разработать план действий, в том числе по установлению собственников бесхозяйных ГТС. Если собственников не определят, то власти намерены консервировать или ликвидировать такие сооружения.

19 октября около 06:00 (02:00 мск) в районе населенного пункта Щетинкино Курагинского района Красноярского края на реке Сейба произошло разрушение каскада из пяти дамб технологических водоемов золотодобывающей артели. Хлынувшая вода затопила в поселке два рабочих общежития временного типа и несколько бытовых построек.

По данным МЧС, 15 человек погибли, пятеро пропали без вести. По информации Минздрава края, 27 человек обратились за помощью медиков, а холдинг "Сибзолото", в состав которого входит артель, сообщает о 44 пострадавших.