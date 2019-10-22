Комиссия проверит состояние детсада в Ханты-Мансийске, протараненного грузовиком

22.10.19 12:34

Фото со страницы "Типичный Ханты-Мансийск" в соцсети

22 октября. Interfax-Russia.ru - Администрация Ханты-Мансийска создала комиссию для оценки состояния здания детского сада, в который накануне въехал грузовик с отказавшими тормозами, сообщили агентству "Интерфакс-Урал" в горадминистрации во вторник.

"Вчера была оперативно создана межведомственная комиссия, сегодня она еще работает, оценивает повреждения здания. По предварительным данным, несущие конструкции не повреждены, поэтому садик сегодня продолжает работать", - сказал собеседник агентства.

По его словам, грузовик въехал в ту часть здания, где находился медицинский изолятор детского сада. В момент инцидента детей в нем не было.

"В этой части здания нет групп с детьми. До устранения повреждений в эту часть здания детей заводить не будут", - отметили в администрации города.

Между тем, пресс-служба УМВД по ХМАО сообщает во вторник, что в отношении водителя грузового автомобиля Mersedes, врезавшегося в детский сад, заведены два административных дела за управление автомобилем с заведомо неисправной тормозной системой и за повреждение дорог и дорожных сооружений.

Как сообщалось, 21 октября грузовик с отказавшими тормозами снес забор детского сада и врезался в его здание. Никто не пострадал.

На видео с инцидентом, опубликованном в соцсетях, видно, как грузовик, спускаясь с горы, сносит забор и таранит здание учреждения. В этот момент рядом с детским садом находятся люди, которые, увидев грузовик, убегают.