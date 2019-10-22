Песков: изменения в составе СПЧ согласованы с президентом

22.10.19 13:04

© РИА Новости. Сергей Гунеев

22 октября. Interfax-Russia.ru - Изменения в составе Совета по правам человека при президенте РФ невозможны без согласования Владимиром Путиным, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Вы не забывайте, что это Совет при президенте, поэтому какие-либо изменения в составе совета без согласования с президентом, конечно, невозможны. И без утверждения президентом", - сказал Песков, отвечая во вторник на вопрос журналиста, было ли решение о смене главы СПЧ и изменения в составе совета личным решением президента.

На уточняющий вопрос, было ли данное решение инициировано Путиным, Песков ответил: "Наверное, в данном случае я не могу уж совсем глубины рабочего процесса раскрыть, и не буду этого делать".

Отвечая на вопрос, были ли конкретные претензии к политологу Екатерине Шульман, чье исключение вызвало особый интерес, учитывая, что она проработала в СПЧ меньше года, Песков заявил: "Это тоже ротация".

"Послушайте, вы же знаете, что состав совета - это подвижный состав, это же некая догма. Поэтому да, происходит по разным причинам обновление. В конечном итоге это, конечно, является согласованной позицией главы государства", - сказал Песков.

"Я не могу вам сказать о каких-то конкретных претензиях (к Шульман - ИФ)", - отметил пресс-секретарь президента, отвечая на соответствующий вопрос.

Путин накануне назначил председателем Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека Валерия Фадеева, соответствующий указ был опубликован на сайте совета. Другим указом президент освободил с этой должности прежнего главу СПЧ Михаила Федотова в связи с достижением им возраста 70 лет.

Из состава СПЧ указом президента были исключены его члены Евгений Бобров, Павел Чиков, Илья Шаблинский и Екатерина Шульман. Этим же указом в состав совета включен исполнительный директор "России сегодня" Кирилл Вышинский и уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова, а также президент автономной некоммерческой организации "Центр прикладных исследований и программ" Александр Точенов.

Во вторник Михаил Федотов заявил "Интерфаксу" о готовности продолжить работу экспертом (СПЧ), а также выразил сожаление в связи с уходом ряда членов совета.

"Любой уход из совета - это его ослабление, а приход новых (людей) - усиление. Ушли очень хорошие эксперты, очень сожалею, что их не будет в совете. Они также останутся экспертами совета, как и я. Как эксперт - конечно, готов участвовать", - сказал Федотов во вторник "Интерфаксу".

Он также отметил, что в настоящее время продолжает работать профессором факультета права ВШЭ. "Планирую возглавить кафедру ЮНЕСКО, надеюсь, она будет создана до конца года", - сказал Федотов.

"Полагаю, совет должен остаться правозащитной структурой. Все, что сделано советом, будет в руках нового председателя. Все материалы, проекты докладов и рекомендаций будут переданы в самое ближайшее время Валерию Фадееву, Новый председатель не окажется за пустым столом", - заверил Федотов.