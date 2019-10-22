СКР: Число жертв прорыва дамбы под Красноярском выросло до 17 человек

22.10.19 14:26

© РИА Новости. Денис Абрамов

22 октября. Interfax-Russia.ru - Обнаружены тела двух без вести пропавших при затоплении артели под Красноярском, сообщили в пресс-службе Следственного комитета (СК).

"К данному моменту обнаружены тела еще двух погибших человек из числа без вести пропавших рабочих, трое по-прежнему числятся без вести пропавшими", - говорится в сообщении пресс-службы, поступившем во вторник в "Интерфакс".

Также стало известно, что родственники опознали тела 15 погибших во время разрушения дамбы, а также получили их для погребения.

"Тела всех погибших, которые находились в Красноярском морге, опознаны и выданы родственникам", - сообщил агентству "Интерфакс-Сибирь" информированный источник.

Он уточнил, что речь идет только о 15 погибших, тела которых были обнаружены на месте ЧС в первые сутки и были доставлены в Красноярск для опознания.

19 октября около 6:00 (2:00 мск) в районе населенного пункта Щетинкино Курагинского района Красноярского края на реке Сейба произошло разрушение каскада из пяти дамб технологических водоемов золотодобывающей артели. Вода затопила в поселке два рабочих общежития временного типа и несколько бытовых построек.

По данным МЧС, 15 человек погибли, пятеро на тот момент пропали без вести. По информации Минздрава Красноярского края, 27 человек обратились за помощью к медикам, холдинг "Сибзолото" сообщал о 44 пострадавших.

СКР возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц), задержаны и арестованы директор золотодобывающего ООО "Сисим" (компания-собственник артели) Максим Ковальков, начальник участка Андрей Еганов и мастер горного участка Евгений Александров из этой же организации, в офисе компании прошли обыски.

Следствие установило, что дамбы были возведены незаконно без разрешительных документов с целью отвода грунтовых вод на участке золотодобычи.

Во вторник пресс-служба СК сообщила, что дело передано для расследования в центральный аппарат ведомства.