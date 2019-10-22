В Кремле не комментируют "дело Дубровского"

22.10.19 13:08

© РИА Новости. Владимир Астапкович

22 октября. Interfax-Russia.ru - Кремле не комментируют информацию о возбуждении дела в отношении экс-губернатора Челябинской области Бориса Дубровского, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Здесь я могу только в общем повторить то, что мы говорим каждый раз в подобных ситуациях: вину и степень вины любого человека может признать только суд", - сказал Песков журналистам в ответ на вопрос, следят ли в Кремле за делом в отношении Дубровского и как относятся к его отъезду за границу.

"Я не могу вам дать какую-либо информацию. Естественно, мы не можем обладать знаниями каких-то деталей тех обвинений, которые предъявляли", - добавил он.

Ранее сообщалось, что ФАС России передала в Генеральную прокуратуру и следственный департамент МВД России материалы дела о сговоре при проведении госзакупок на ремонт автодорог в Челябинской области. 15 октября стало известно о возбуждении в отношении экс-главы региона уголовного дела.

Как сообщил "Интерфаксу" адвокат Игорь Трунов, представляющий интересы предшественника Дубровского на посту губернатора Челябинской области Михаила Юревича, Дубровский стал фигурантом уголовного дела о многомиллиардном хищении. По его информации в отношении Дубровского возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 285 УК РФ (Злоупотребление должностными полномочиями, совершенное лицом, занимающим государственную должность Российской Федерации или государственную должность субъекта РФ). Ущерб по делу о хищении бюджетных средств составляет более 20 млрд рублей. Он также уточнил, что уголовное дело возбуждено следственным департаментом МВД.