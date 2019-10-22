Москвичи-сердечники получат бесплатные лекарства в рамках новой программы

22.10.19 13:25

Фото из личного блога Сергея Собянина

22 октября. Interfax-Russia.ru - Правительство столицы во вторник утвердило программу бесплатного лекарственного обеспечения для горожан, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

"С каждым годом на рынке появляется все больше эффективных лекарств, уменьшающих риск развития инфаркта или инсульта. Но, к сожалению, эти лекарства стоят больших денег. Принимать их нужно долго или даже пожизненно. Большинству нуждающихся они просто не по карману", - написал Собянин в своем блоге.

По его словам, всего власти будут закупать восемь новых препаратов для трех групп больных.

Первая группа - пациенты, перенесшие острый инфаркт миокарда. Для них будут покупать тикагрелор и прасугрел.

"Основной риск в этой группе - повторный инфаркт. Чтобы его предотвратить или хотя бы отсрочить, в течение полугода пациенты получают бесплатные дезагрегантные препараты. Но, по мнению врачей, полгода - слишком короткий срок. В рамках новой программы выдача бесплатных лекарств будут продлена, как минимум, до одного года", - пояснил Собянин.

Больные, страдающие мерцательной аритмией, будут бесплатно получать дабигатрана этаксилат, ривароксабан и апиксабан.

"Больные мерцательной аритмией будут бесплатно получать современные антикоагулянты (препараты, разжижающие кровь), которые в пять раз уменьшают риск развития инсульта. Как правило, принимать их нужно будет пожизненно", - написал руководитель Москвы.

Третья группа - больные с высоким уровнем холестерина в крови. Для них будут закупать алирокумаб, эволокумаб и эзетимиб.

"Стандартной терапией в этом случае является прием статинов. Но, к сожалению, даже такие эффективные препараты, как статины, не всегда достигают нужной цели. Поэтому больным с крайне высоким риском развития инфарктов, инсультов и недостаточной эффективностью статинов будут назначаться новые гиполипидемические препараты, снижающие уровень холестерина", - подчеркнул Собянин.

По оценке мэра, получать бесплатные лекарства будут около 80 тыс. нуждающихся в них москвичей-сердечников

"Лекарства будут назначать независимо от наличия или отсутствия инвалидности или другого льготного статуса - исключительно по медицинским показаниям. Обратиться за получением антикоагулянтов можно будет уже в ближайшие дни, а остальных лекарств - с января 2020 года", - добавил Собянин.