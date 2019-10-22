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Путин и Эрдоган начали переговоры в Сочи

© РИА Новости. Алексей Никольский
22 октября. Interfax-Russia.ru - Встреча президента России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана проходит во вторник в Сочи, в Кремле прогнозируют, что разговор будет продолжительным и сложным.

Об этой встрече Путин и Эрдоган договорились в ходе телефонного разговора 15 октября.

Как заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в Кремле рассчитывают получить информацию о планах Турции на северо-востоке Сирии и сопоставить ее с общими планами по политическому урегулированию в этой стране.

Переговоры Путина и Эрдогана проходят в день, когда истекает 120-часовой ультиматум Анкары сирийским курдам.

На прошлой неделе представители Турции после переговоров с вице-президентом США Майком Пенсом сообщили о временном прекращении огня на севере Сирии, чтобы позволить курдским "отрядам народной самообороны" отвести свои силы.

Турецкая военная операция "Источник мира" в Сирии началась 9 октября, по утверждению Эрдогана, ее цель - ликвидация курдских боевиков и террористов в приграничных с Турцией районах.

Это уже восьмая встреча президентов РФ и Турции в текущем году. Она не ограничена по времени. Как ожидается, по окончании переговоров лидеры двух стран дадут пресс-конференцию.

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