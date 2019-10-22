Две сотни затонувших кораблей загрязняют Волгу в Астраханской области

22.10.19 13:59

© РИА Новости. Андрей Васильев

22 октября. Interfax-Russia.ru - Заброшенные суда мешают судоходству и портят экологическую обстановку в акватории Волги в Астраханской области, сообщает пресс-служба главы региона во вторник.

"В Волге и её акватории накопилось 201 заброшенное и затонувшее плавстердство. Бесхозные суда мешают судоходству и серьёзно влияют на экологическую обстановку в водных артериях региона", - говорится в сообщении.

Эти данные были озвучены во вторник во время встречи губернатора Астраханской области Игоря Бабушкина и заместителя Волжского межрегионального природоохранного прокурора Валерия Сегизекова, которые обсудили реализацию в регионе национального проекта "Экология". В ходе встречи зампрокурора сообщил, что два последних года по искам прокуратуры из воды подняли порядка 20 судов.

По словам Сегизекова, еще одним значительным источником загрязнения Волги в пределах Астраханской области является сброс миллионов тонн отходов коммунальных предприятий. Ежегодно в Волгу предприятия ЖКХ сбрасывают 39 млн кубических метров загрязнённых вод. Из них 5,2 млн кубометров - это сточные, неочищенные воды.

"Главные нарушители природоохранного законодательства - "Астрводоканал", коммунальные операторы сёл Мумра Икрянинского района и Яксатово Приволжского района. В отношении них приняты меры прокурорского реагирования", - цитирует пресс-служба Сегизекова.

В Минэкономразвития региона агентству уточнили, что в рамках нацпроекта "Экология" в Астраханской области планируется построить и реконструировать очистные сооружения канализации, которые позволят снизить объем загрязненных сточных вод в четыре раза. Также планируется извлечь из акватории Волги и утилизировать 33 затонувших судна. Более 99% городского населения Астраханской области будет обеспечено качественной питьевой водой.