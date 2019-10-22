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22.10.19 14:06

Крым снова ищет подрядчика обеспечения защиты аэропорта "Симферополь" за 900 млн рублей

© РИА Новости. Алексей Мальгавко
22 октября. Interfax-Russia.ru - Госкомитет конкурентной политики Крыма объявил конкурс с ограниченным участием на выполнение работ по обеспечению защиты объектов аэропортового комплекса "Симферополь" от актов незаконного вмешательства, говорится в материалах сайта госзакупок.

Начальная (максимальная) цена контракта составляет 931,962 млн рублей с учетом НДС 20%.

От подрядчика требуется создание периметрового ограждения, четырех контрольно-пропускных пунктов, систем охранно-тревожной сигнализации, видеонаблюдения и видеоанализа, контроля и управления доступом.

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 12 ноября, итоги планируется подвести 19 ноября.

Источником их финансирования являются "собственные средства, поступившие в виде бюджетных инвестиций, доведенных заказчику в виде субсидий и оформленные взносом в уставной капитал заказчика".

Это не первый подобный конкурс.

Сроки работ, заказчиком которых является АО "Международный аэропорт "Симферополь" (АО "МАС"), на этот раз сдвинуты до 30 мая 2021 года.

В сентябре 2019 года госкомитет конкурентной политики Крыма признал несостоявшимся запрос предложений с такой же начальной ценой, поскольку не поступила ни одна заявка. Этот тендер предполагал, что работы должны быть выполнены до 30 апреля 2020 года.

Кроме того, Госкомитет проводил аукцион в апреле 2018 года. В августе того же года заказчик - АО "МАС" - заключил контракт на 832,1 млн рублей с компанией "Строй Интернейшнл" (Краснодар). Работы должны были быть выполнены до 13 августа 2019 года. Однако заказчик в апреле 2019 года в одностороннем порядке расторг контракт, фактически оплатив подрядчику на тот момент 249,63 млн рублей, указано в материалах на сайте госзакупок.

Симферопольский аэропорт построен в 1936 году. В апреле 2018 года начал работу новый терминал площадью более 78 тыс. кв. м, все рейсы выполняются оттуда. Общий объем инвестиций в проект составил 32 млрд рублей (около 30% средств привлечены за счет инвесторов, 70% - кредиты банков).

По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", АО "МАС" контролируется Минимуществом Крыма. Через ООО "Аккорд Инвест" эта компания связана с ООО "Международный аэропорт "Симферополь" (ООО "МАС"), которое было инвестором строительства нового терминала и управляет крымским аэропортом. "Аккорд Инвест" контролирует 100% в ООО "МАС".

В свою очередь, 49% уставного капитала ООО "Аккорд Инвест" принадлежит АО "МАС", 51% - у ООО "Аккорд Холдинг".

"Аккорд Холдингом" владеют предприниматель Олег Жестков (60%) и банк "Россия" (40%).

Международные рейсы в Крым не осуществляются с 2014 года из-за санкций, введенных после вхождения полуострова в состав России.

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