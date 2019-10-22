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22.10.19 14:22

"Фанагория" в 2019 году увеличила сбор винограда на 24%

© РИА Новости. Анна Анастасиади
22 октября. Interfax-Russia.ru - ОАО "Агропромышленная фирма "Фанагория" (Краснодарский край), одно из крупнейших винодельческих предприятий в России, завершило сбор винограда, собрав 32,635 тыс. тонн ягод, сообщила компания.

Урожай получен с площади 3,4 тыс. га виноградников, расположенных на Таманском полуострове, и на 24% превышает объем прошлого года.

В этом году сбор технических сортов винограда начался 12 августа - на две недели раньше, чем обычно, ввиду необычно высоких температур в июне, отмечает компания. Закончилась уборка тоже раньше среднегодовых показателей, 18 октября.

"Нами преодолен знаковый рубеж в 30 тыс. тонн. Такой объем переработки винодельня принимает во второй раз за свою историю", - сообщил гендиректор "Фанагории" Петр Романишин, процитированный в сообщении.

По его словам, на объемы сбора повлияли благоприятные погодные условия и расширение площади виноградников.

"Фанагория" занимается производством вина, а также выращиванием винограда, других сельхозкультур, оптовой и розничной торговлей. Общая площадь виноградников составляет 3,4 тыс. га. Все виноградники компании расположены на Таманском полуострове (Темрюкский район Краснодарского края).

В 2018 году "Фанагория" увеличила производство на 1,6% по сравнению с предшествующим годом - до 2,2 млн декалитров.

В текущем году компания намерена выпустить 2 млн 148,7 тыс. дал алкогольной продукции на 5,5 млрд рублей.

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