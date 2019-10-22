Медведев не исключает поправок в ПДД для легализации беспилотных автомобилей

22.10.19 14:32

© РИА Новости. Максим Богодвид

22 октября. Interfax-Russia.ru - Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев допускает изменения дорожных правил для регулирования использования беспилотных автомобилей.

Ведущий форума "Открытые инновации" рассказал, что в прокуратуру было подано заявление в связи с использованием беспилотного автомобиля в Сколково, поскольку "без водителя за рулем ездить нельзя". "И было запрещено. То есть они (беспилотные автомобили - ИФ) ездят, но ездят с водителем за рулем, который за руль не держится", - отметил он.

Глава правительства на это отреагировал: "Но это-то поправить можно. Я собирал всех и, кстати, сотрудников МВД, которые, прежде всего, за этим наблюдают, и прокуратуры. Нужно просто правила изменить".