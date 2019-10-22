Режим ЧС вводят в Вологодской области из-за затяжных дождей и неурожая

22.10.19 14:33

© РИА Новости. Александр Подгорчук

22 октября. Interfax-Russia.ru - Режим чрезвычайной ситуации вводят в агропромышленном комплексе Вологодской области из-за неблагоприятных погодных условий, сообщает пресс-служба главы региона.

Соответствующее решение во вторник приняла комиссия по предупреждению и ликвидации ЧС правительства области.

"Затяжные дожди и низкие температуры на протяжении последних трех месяцев существенно повлияли сначала на срок созревания и урожайность, а затем и на уборку ряда сельскохозяйственных культур. Сегодня техника вязнет в поле, комбайны приходится буксировать тракторами, часть урожая нам просто не собрать", - цитирует пресс-служба губернатора Вологодской области Олега Кувшинникова.

Ранее режим ЧС был объявлен на территории 12 муниципальных районов.

По данным правительства, сложнее всего в этом году складывается ситуация с уборкой льна, зерновых и зернобобовых культур. Ущерб от гибели сельскохозяйственных культур уже составил около 252 млн рублей. Гибель материальных ценностей (льнотреста в ленте) предварительно оценивается в 31,4 млн рублей.

В настоящее время в регионе заготовлено 56,2 тыс. тонн картофеля (81% от запланированного объема), а также собрано 7,4 тонн овощей открытого грунта (93% от планового сбора овощей). Работа на полях, если позволит погода, будет продолжаться до середины ноября.

По данным департамента сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Вологодской области, в бюджет региона на 2020 год уже заложены дополнительные 20 млн рублей на приобретение семян, внесены изменения в порядок субсидирования приобретаемой аграриями специализированной техники.

Глава региона отметил, что, несмотря на неблагоприятные погодные условия, потребность жителей Вологодской области в продуктах первой необходимости должна быть удовлетворена в полной мере.

"Ситуацию надо взять на контроль и увеличить меры государственной поддержки тем предприятиям, которым потребуется дополнительная закупка техники и семенного фонда", - подчеркнул Кувшинников.