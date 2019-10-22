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22.10.19 14:56
Два школьника 5 дней автостопом добирались из Заполярья до Петербурга
"В понедельник вечером несовершеннолетние были задержаны на одной из АЗС на Московском шоссе Санкт-Петербурга. Установлено, что до Петербурга они добрались с попутными водителями", - отметил собеседник агентства.
Школьники пропали 18 октября, и к их поискам были привлечены все правоохранительные структуры региона. Параллельно свою работу вели волонтерские поисковые отряды.
В СКР отмечают, что во время поисков были опрошены родные беглецов, их друзья. Специалисты также изучили переписки детей в социальных сетях и опросили тех, с кем школьники общались в последнее время. В результате стало известно, что дети решили покинуть регион и направились в сторону Петербурга.
"В настоящее время несовершеннолетние находятся в центре временного содержания в Санкт-Петербурге, за ними выехали родители", - рассказали в ведомстве.
Там добавили, что будет выяснена мотивация, которая толкнула школьников на такой поступок. Но уже сейчас определено, что дети не бежали, к примеру, от домашнего насилия.
Расстояние по трассе от Мончегорска до Санкт-Петербурга составляет 1207 км.
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