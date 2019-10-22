Ротация кадров: президент назначил нового главу СПЧ и заменил несколько членов Совета
  
Еще не конец: эксперты считают, что американцы вскоре вернутся в Сирию
   
Смыло волной: 15 человек погибли и более 40 пострадали во время ЧП на красноярской артели
 
 
МОСКВА
 
 
ЦЕНТР
 
 
СЕВЕРО-ЗАПАД
 
 
КРЫМ
 
 
ЮГ И СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
 
 
ПОВОЛЖЬЕ
 
 
УРАЛ
 
 
СИБИРЬ
 
 
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
 
   
 
Главная страница
 
 
Об "Интерфаксе"
 
 
Подписка
 
INTERFAX.RU
ТУРИЗМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com            

Вход для подписчиков 

Новости Москвы
 Новости все новости
 
Новости подготовлены информационным агентством "Интерфакс-Москва"

оформить подписку
 


Репортаживсе репортажи
02.10.19   14:10

17.09.19   14:04

03.06.19   17:35
 
Главные события
22.10.19 15:01

Школы искусств Камчатки по поручению президента получат 12 новых фортепиано

© РИА Новости. Владимир Астапкович
22 октября. Interfax-Russia.ru - Новые фортепиано в ближайшие дня появятся в девяти школах искусств Камчатского края, сообщает пресс-служба правительства региона.

"На полуостров доставлены 12 новых инструментов фирмы "Михаил Глинка", которые в ближайшее время отправятся в шесть муниципальных районов Камчатки", - говорится в сообщении.

Фортепиано в ближайшие дни отправятся в Елизовскую, Соболевскую, Мильковскую, Быстринскую школы искусств, в музыкальные школы поселков Апачи и Озерновский. Четыре инструмента отправятся в школы Усть-Камчатского района, в том числе в Ключи и Козыревск.

Отмечается, что инструменты закупают Минпромторг и Минкультуры. Детские школы искусств отбирали по ряду критериев, в том числе по внедрению и реализации предпрофессиональных образовательных программ в области музыкального искусства.

По словам министра культуры Камчатского края Светланы Айгистовой, такие инструменты в рамках нацпроекта "Культура" уже получили музыкальные школы в Усть-Большерецке и в поселке Коряки Елизовского района.

"Такое массовое пополнение наших школ искусств новыми фортепиано - это большое событие для региона, ведь во многих школах те фортепиано, на которых сегодня занимаются дети, не обновлялись с 90-х годов прошлого века. Почти 6 млн рублей из федерального бюджета было направлено на приобретение инструментов из этой партии", - приводятся в сообщении слова Айгистовой.

Ожидается, что до конца года на Камчатку прибудут еще 15 фортепиано, которые поступят в музыкальные школы Петропавловска-Камчатского, Вилючинска и Елизовского района.

Все инструменты закупаются в рамках исполнения поручения президента о разработке правительством страны мер поддержки производства музыкальных инструментов для оснащения ими учреждений дополнительного образования.

Читайте нас в "Яндекс. Новости", подписывайтесь наш канал в "Яндекс.Дзен"


версия для печати    |    сообщить новость    |    копировать в блог


Другие материалы раздела
  22.10.19 15:49
Суд в Москве 1 ноября начнет новое рассмотрение "дела "Седьмой студии"
.
  22.10.19 15:12
ФСБ просит продлить арест обвиняемому в шпионаже Уилану еще на два месяца
.
  22.10.19 15:09
Бюджет на образование в Москве на 2020 год вырос на 25% - до 415 млрд рублей
.
  22.10.19 13:25
Москвичи-сердечники получат бесплатные лекарства в рамках новой программы
.
  22.10.19 12:40
Медведев отметил успехи бизнес-школы "Сколково"
.
  22.10.19 11:26
Каховская линия московского метро закрывается на реконструкцию
.
  22.10.19 11:25
Экскурсия в темноте пройдет в Московском планетарии в День темной материи
.
  22.10.19 09:21
Два человека погибли от ножевых ранений в новой Москве, еще четверо ранены
.
  21.10.19 14:43
Сразу 10 новых храмов строят на востоке Москвы
.
  21.10.19 14:35
Собянин: производство бумажных упаковок приходит на смену пластику в Москве


предыдущая
1
следующая
Поиск  Выбор даты 

Поиск:
 за период:
с 
по 
 



Точка зрениявсе материалы

.


.


.

 


  Об "Интерфаксе"   |   Контакты   |   Реклама на сайте
Rambler Top100    

Партнер Рамблера
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

     

Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".

Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.

Условия использования информации   |   Запрещено для детей   |   Политика обработки персональных данных   |   Выходные данные
разработка : web.finmarket