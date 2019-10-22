Школы искусств Камчатки по поручению президента получат 12 новых фортепиано

22.10.19 15:01

© РИА Новости. Владимир Астапкович

22 октября. Interfax-Russia.ru - Новые фортепиано в ближайшие дня появятся в девяти школах искусств Камчатского края, сообщает пресс-служба правительства региона.

"На полуостров доставлены 12 новых инструментов фирмы "Михаил Глинка", которые в ближайшее время отправятся в шесть муниципальных районов Камчатки", - говорится в сообщении.

Фортепиано в ближайшие дни отправятся в Елизовскую, Соболевскую, Мильковскую, Быстринскую школы искусств, в музыкальные школы поселков Апачи и Озерновский. Четыре инструмента отправятся в школы Усть-Камчатского района, в том числе в Ключи и Козыревск.

Отмечается, что инструменты закупают Минпромторг и Минкультуры. Детские школы искусств отбирали по ряду критериев, в том числе по внедрению и реализации предпрофессиональных образовательных программ в области музыкального искусства.

По словам министра культуры Камчатского края Светланы Айгистовой, такие инструменты в рамках нацпроекта "Культура" уже получили музыкальные школы в Усть-Большерецке и в поселке Коряки Елизовского района.

"Такое массовое пополнение наших школ искусств новыми фортепиано - это большое событие для региона, ведь во многих школах те фортепиано, на которых сегодня занимаются дети, не обновлялись с 90-х годов прошлого века. Почти 6 млн рублей из федерального бюджета было направлено на приобретение инструментов из этой партии", - приводятся в сообщении слова Айгистовой.

Ожидается, что до конца года на Камчатку прибудут еще 15 фортепиано, которые поступят в музыкальные школы Петропавловска-Камчатского, Вилючинска и Елизовского района.

Все инструменты закупаются в рамках исполнения поручения президента о разработке правительством страны мер поддержки производства музыкальных инструментов для оснащения ими учреждений дополнительного образования.