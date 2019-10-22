Бюджет на образование в Москве на 2020 год вырос на 25% - до 415 млрд рублей

22.10.19 15:09

© РИА Новости. Максим Богодвид

22 октября. Interfax-Russia.ru - Средства, предусмотренные в столичном бюджете средства на образование в 2020 году, вырастут на 25%, по сравнению с 2019 годом.

"Бюджет на образование на 2020 год вырос на 25 % по сравнению с 2019 годом и составляет 415 млрд в 2020 году, а в 2019 году было 330 млрд рублей", - сообщил во вторник на заседании комиссии по образованию Мосгордумы заместитель руководителя департамента образования и науки города Москвы Антон Молев.

По его словам, всего на 2020-2022 годы на образование предусмотрено бюджетных средства в объёме 1 трлн 278 млрд рублей.

"Наибольший объём в проекте бюджета составляют средства на обучение дошкольников, школьников и студентов. В 2020 году это почти 300 млрд рублей, в 2019 году было 252 млрд рублей. Всего на 2020-2022 годы на эти цели предусмотрен 931 млрд рублей", - сообщил Молев.