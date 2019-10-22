Россияне считают самими коррумпированными полицию, суды и госсобственность

22.10.19 15:21

© РИА Новости. Виталий Тимкив

22 октября. Interfax-Russia.ru - Госсобственность, полиция, органы госконтроля и судебная система являются самыми коррумпированными сферами в России, считает большинство участников социального опроса, сообщил официальный представитель Генпрокуратуры РФ Александр Куренной со ссылкой на результаты социсследования, проведенного надзорным ведомством.

"Уровень коррупции в сфере государственной и муниципальной собственности участники опроса оценили в 78%, в правоохранительной системе в 77%, в сфере государственного и муниципального контроля в 75%, в судебной системе в 74%. Значительным, по мнению граждан, он является в сферах ЖКХ и оказания услуг (63%)", - сказал Куренной в видеоканале "Эфир" во вторник.

Замыкают этот список госзакупки, образование и здравоохранение, где уровень коррупции респонденты оценили в 44%, отметил он.

В Генпрокуратуре уточнили, что 81% опрошенных считают коррупцию серьезной проблемой и только 11% видят прогресс в борьбе с ней.

"Что касается принимаемых мер, то большинство респондентов высказали одобрение в отношении государственной политики по ужесточению мер в отношении коррупционеров. Лишь 2% граждан считают их избыточными", - сообщил представитель ведомства.

Также Куренной сообщил, что 85% участников опроса убеждены в замалчивании большинства информации средствами массовой информации. "Притом, что 75% граждан получают сведения о фактах коррупции из СМИ, Интернета и соцсетей и лишь 11% граждан сталкивались с ней на личном опыте", - добавил он.

При этом Куренной подчеркнул, что каждый шестой россиянин не готов отказываться от подарков чиновникам, чтобы искоренить коррупцию, еще 10% граждан затруднились высказать свою позицию по этой проблеме.

"Готовы ли граждане отказаться от подарков по работе в целях борьбы с коррупцией? 83 процента ответили положительно. 10 процентов затруднились дать ответ, а вот 7 процентов не готовы отказаться", - сказал официальный представитель Генпрокуратуры.

По его словам, в ходе соцопроса также ставился вопрос о том, как отреагируют люди, узнав или столкнувшись с коррупционными фактами. Выяснилось, что голоса разделились почти поровну.

"Более половины опрошенных предпочтут сообщить о факте коррупции либо о склонении к коррупционному поведению при уверенности, что их вопрос можно решить быстрее и проще за счет коррупционного поведения. 31 процент респондентов затруднились ответить, 16 процентов признались, что не сообщат", - отметил Куренной.

На вопрос, как поступить при получении информации о коррупционных действиях должностных лиц, респонденты ответили следующим образом: 30 процентов анонимно проинформируют правоохранительные органы, 18 процентов обязательно проинформируют правоохранительные органы, 16 процентов не будут ничего делать, опасаясь преследования. 15 процентов не станут никуда обращаться, так как считают, что это всё равно ничего не изменит.

Генпрокуратура РФ в июне этого года провела социологический опрос об оценке эффективности применяемых антикоррупционных мер, направленных на предупреждение и профилактику коррупционных проявлений. Всего опросили более 38 тыс. человек, среди которых были представители разных профессий, возрастов и с разным уровнем образования. Опрос проводился по всей территории России.