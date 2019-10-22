Пострадавшим при пожаре в Ростове Великом выплатят по 100 тыс. рублей

22.10.19 15:27

© РИА Новости. Владимир Трефилов

22 октября. Interfax-Russia.ru - Единовременную материальную помощь из резервного фонда правительства Ярославской области окажут пострадавшим при пожаре в Ростове Великом, сообщает пресс-служба правительства во вторник.

"Для каждого из них предусмотрено по 100 тыс. рублей", - сказано в сообщении.

Кроме того, все собственники, зарегистрированные по указанному адресу на момент трагедии, получат по 100 тыс. рублей.

Также семьям будет выплачено по 100 тыс. рублей на каждого погибшего.

Кроме того, ряд мер поддержки люди могут получить в соответствии с приказом департамента труда и соцподдержки населения "Об утверждении порядка оказания социальной помощи".

"Так, на первоочередные нужды в течение 10 дней с момента ЧС для зарегистрированных по данному адресу предусмотрена выплата в размере одного прожиточного минимума, установленного в расчете на душу населения. Жителям дома, здоровью которых причинен вред в результате ЧС, - выплата в двукратном размере прожиточного минимума", - сказано в сообщении.

Такая же выплата полагается в связи с полной или частичной утратой жилого помещения и имущества собственникам жилья и зарегистрированным по данному адресу.

Пожар в жилом доме на улице Ленинская в Ростове Великом случился рано утром в субботу. Погибли семь человек, в том числе пятеро детей. Пострадали три человека.

Возбуждено уголовное дело по ч.3, ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам), после задержания подозреваемого дело было переквалифицировано на пп."а", "е" ч.2 ст.105 УК РФ (убийство двух и более лиц, совершенное общеопасным способом).

Подозреваемый в поджоге дома - Александр Комаров - в понедельник был арестован Кировским районным судом Ярославля на два месяца - до 18 декабря.