Еще не конец: эксперты считают, что американцы вскоре вернутся в Сирию
  
Под 2%: власти РФ направят регионам ДФО почти 15 млрд руб. на программу льготной ипотеки
   
Смыло волной: 15 человек погибли и более 40 пострадали во время ЧП на красноярской артели
 
 
МОСКВА
 
 
ЦЕНТР
 
 
СЕВЕРО-ЗАПАД
 
 
КРЫМ
 
 
ЮГ И СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
 
 
ПОВОЛЖЬЕ
 
 
УРАЛ
 
 
СИБИРЬ
 
 
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
 
   
 
Главная страница
 
 
Об "Интерфаксе"
 
 
Подписка
 
INTERFAX.RU
ТУРИЗМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com            

Вход для подписчиков 

Новости Москвы
 Новости все новости
 
Новости подготовлены информационным агентством "Интерфакс-Москва"

оформить подписку
 


Репортаживсе репортажи
02.10.19   14:10

17.09.19   14:04
 
Главные события
22.10.19 15:29

Нелегальным гостиницам в Крыму будут начислять двойные коммунальные тарифы

© РИА Новости. Алексей Сухоруков
22 октября. Interfax-Russia.ru - Тарифы на коммунальные услуги должны быть повышены вдвое для владельцев гостиниц Крыма, работающих "в тени", заявил во вторник глава республики Сергей Аксенов.

"Мы договорились, что с помощью ресурсников приводим в чувство владельцев таких сооружений: считаем нормы потребления на одного человека, считаем, например, семья из трех-четырех человек - больше трех кубов воды на человека потратили в месяц, больше электроэнергии нажгли - (тариф - ИФ) должен умножаться сразу на два", - сказал Аксенов совещании по налогам в правительстве Крыма.

При этом он заверил, что власти Крыма готовы оказать необходимую помощь всем желающим легализовать свой бизнес, даже "закрыв глаза" на некоторые нарушения.

"Для тех, кто не хочет этого делать - идем по пути применения конкретных нормативов: приехали "одноклассники" (неофициальные арендаторы - ИФ) - пожалуйста, компенсируйте наши расходы", - добавил глава Крыма.

Как сообщалось, власти Крыма готовят поправки в региональные законы для введения в 2020 году налоговых каникул для малых отелей и гостевых домов.

По данным Минтуризма Крыма, от 2,5 до 4 тысяч отелей в регионе работают "в тени", оборот средств, которые ориентировочно вращаются в этой отрасли, составляет от 15 до 30 млрд рублей в год.

Читайте нас в "Яндекс. Новости", подписывайтесь наш канал в "Яндекс.Дзен"


версия для печати    |    сообщить новость    |    копировать в блог


Другие материалы раздела
  22.10.19 15:49
Суд в Москве 1 ноября начнет новое рассмотрение "дела "Седьмой студии"
.
  22.10.19 15:12
ФСБ просит продлить арест обвиняемому в шпионаже Уилану еще на два месяца
.
  22.10.19 15:09
Бюджет на образование в Москве на 2020 год вырос на 25% - до 415 млрд рублей
.
  22.10.19 13:25
Москвичи-сердечники получат бесплатные лекарства в рамках новой программы
.
  22.10.19 12:40
Медведев отметил успехи бизнес-школы "Сколково"
.
  22.10.19 11:26
Каховская линия московского метро закрывается на реконструкцию
.
  22.10.19 11:25
Экскурсия в темноте пройдет в Московском планетарии в День темной материи
.
  22.10.19 09:21
Два человека погибли от ножевых ранений в новой Москве, еще четверо ранены
.
  21.10.19 14:43
Сразу 10 новых храмов строят на востоке Москвы
.
  21.10.19 14:35
Собянин: производство бумажных упаковок приходит на смену пластику в Москве


предыдущая
1
следующая
Поиск  Выбор даты 

Поиск:
 за период:
с 
по 
 



Точка зрениявсе материалы

.


.

 


  Об "Интерфаксе"   |   Контакты   |   Реклама на сайте
Rambler Top100    

Партнер Рамблера
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

     

Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".

Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.

Условия использования информации   |   Запрещено для детей   |   Политика обработки персональных данных   |   Выходные данные
разработка : web.finmarket