Нелегальным гостиницам в Крыму будут начислять двойные коммунальные тарифы

22.10.19 15:29

© РИА Новости. Алексей Сухоруков

22 октября. Interfax-Russia.ru - Тарифы на коммунальные услуги должны быть повышены вдвое для владельцев гостиниц Крыма, работающих "в тени", заявил во вторник глава республики Сергей Аксенов.

"Мы договорились, что с помощью ресурсников приводим в чувство владельцев таких сооружений: считаем нормы потребления на одного человека, считаем, например, семья из трех-четырех человек - больше трех кубов воды на человека потратили в месяц, больше электроэнергии нажгли - (тариф - ИФ) должен умножаться сразу на два", - сказал Аксенов совещании по налогам в правительстве Крыма.

При этом он заверил, что власти Крыма готовы оказать необходимую помощь всем желающим легализовать свой бизнес, даже "закрыв глаза" на некоторые нарушения.

"Для тех, кто не хочет этого делать - идем по пути применения конкретных нормативов: приехали "одноклассники" (неофициальные арендаторы - ИФ) - пожалуйста, компенсируйте наши расходы", - добавил глава Крыма.

Как сообщалось, власти Крыма готовят поправки в региональные законы для введения в 2020 году налоговых каникул для малых отелей и гостевых домов.

По данным Минтуризма Крыма, от 2,5 до 4 тысяч отелей в регионе работают "в тени", оборот средств, которые ориентировочно вращаются в этой отрасли, составляет от 15 до 30 млрд рублей в год.