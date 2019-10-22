Бригады морпехов в Крыму разместят в современных военных городках

22.10.19 15:35

© РИА Новости. Михаил Воскресенский

22 октября. Interfax-Russia.ru - Военные городки в Крыму оснащены современной инфраструктурой, идет благоустройство объектов для отдельных бригад морской пехоты и береговой охраны, сообщили в Минобороны РФ.

"Меня интересуют все вопросы, связанные с подготовкой воинских частей Крыма к зимнему периоду. В частности, подготовка вооружения и техники, арсеналов, баз, казарменно-жилищного фонда, объектов социальной инфраструктуры", - заявил замминистра обороны РФ Дмитрий Булгаков в ходе поездки в Крым.

Замглавы военного ведомства во вторник проверил ход благоустройства военных городков - отдельных бригад морской пехоты и береговой охраны, дислоцирующихся в Крыму - в бухте Казачья и селе Перевальное.

По словам Булгакова, военные городки Крыма - это благоустроенные автономные объекты, оснащенные современной инфраструктурой.

"Особое внимание при ремонте военных городков уделяется казармам, детским садам, больницам, благоустройству придомовых территорий. Обеспечение достойными социально-бытовыми условиями военнослужащих является нашей приоритетной задачей. Необходимо создать такие условия, в которых военнослужащие должны думать о служебных вопросах, а не о бытовых, о которых должно заботиться командование", - сказал замминистра.

По данным Минобороны РФ, всего в 2019 году проведен текущий ремонт 73 первоочередных и социально значимых объектов Южного военного округа на территории республики Крым, заключено 29 государственных контрактов.