Сити-менеджером Ростова-на-Дону избран Алексей Логвиненко

22.10.19 15:39

Фото с портала правительства Ростовской области

22 октября. Interfax-Russia.ru - Депутаты думы Ростова-на-Дону во вторник избрали сити-менеджером города Алексея Логвиненко, который с апреля этого года исполнял обязанности на этом посту, передал корреспондент агентства "Интерфакс-Юг" из зала, где проходит заседание.

Логвиненко набрал большинство при голосовании по представленным кандидатурам. Его соперником был директор "Агрохимсоюза", депутат гордумы Сергей Заревский.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев отметил, что и.о. главы администрации Ростова-на-Дону справился с поставленной задачей и заслужил официально занять пост сити-менеджера.

Алексей Логвиненко родился в 1974 году в Таганроге, окончил Ростовский юридический институт МВД России по специальности "Юриспруденция" с присвоением квалификации "юрист". C 1997 проходил службу в органах внутренних дел РФ. С 25 марта 2019 года назначен на должность первого заместителя главы администрации Ростова-на-Дону. Уже через месяц он стал и.о. главы города. Это произошло после того, как его предшественник Виталий Кушнарев по собственному желанию досрочно ушел в отставку. Срок его полномочий истекал в сентябре 2020 года.