Смыло волной: 15 человек погибли и более 40 пострадали во время ЧП на красноярской артели
  
Еще не конец: эксперты считают, что американцы вскоре вернутся в Сирию
   
Ротация кадров: президент назначил нового главу СПЧ и заменил несколько членов Совета
 
 
МОСКВА
 
 
ЦЕНТР
 
 
СЕВЕРО-ЗАПАД
 
 
КРЫМ
 
 
ЮГ И СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
 
 
ПОВОЛЖЬЕ
 
 
УРАЛ
 
 
СИБИРЬ
 
 
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
 
   
 
Главная страница
 
 
Об "Интерфаксе"
 
 
Подписка
 
INTERFAX.RU
ТУРИЗМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com            

Вход для подписчиков 

Новости Москвы
 Новости все новости
 
Новости подготовлены информационным агентством "Интерфакс-Москва"

оформить подписку
 


Репортаживсе репортажи
02.10.19   14:10

17.09.19   14:04

03.06.19   17:35
 
Главные события
22.10.19 15:44

Пострадавшую от паводка часть набережной в Хабаровске восстановят в ноябре

© РИА Новости. Александр Янышев
22 октября. Interfax-Russia.ru - Восстановительные работы продолжаются на набережной у стадиона им. Ленина в Хабаровске, пострадавшей от паводка, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

"Практически завершена отсыпка мест с просевшим грунтом на верхней части набережной. Все работы здесь, в том числе укладку плитки и асфальта, планируется завершить в ноябре", - говорится в сообщении.

Однако затруднения возникли в нижней части набережной от Утеса до яхт-клуба, где уложена террасная доска.

Отмечается, что из-за долгого нахождения под водой покрытие сильно пострадало. Решение по дальнейшей эксплуатации этого материала примут в министерстве строительства края после консультаций с экспертами.

"Мы восстановили участки там, где это возможно. Демонтировали террасную доску в местах, где она пришла в негодность. Очистили эти места до бетонного основания. Очевидный момент, что использование террасной доски себя не оправдало. Материал очень хрупкий и не выдерживает длительного нахождения под водой", - приводятся в сообщении слова представителя дирекции спортивных сооружений края.

Кроме того, продолжается просушка подвальных помещений УКСК и легкоатлетического манежа, где пострадал зал силовой подготовки. Грунтовыми водами также подтопило функциональные помещения пешеходного фонтана. Здесь установлены тепловые пушки. Электрооборудование, которое могло пострадать от "большой воды", специалисты демонтировали.

Как сообщалось, наводнение, начавшееся в июле, в Хабаровском крае затронуло жителей 10 муниципальных районов, а также города Хабаровск и Комсомольск-на-Амуре. В зоне подтопления оказались 126 населенных пунктов. Ущерб, по предварительным подсчетам, составил около 2 млрд рублей.

По итогам совещания о ликвидации последствий паводка в ДФО президент поручил правительству вместе с главами пострадавших регионов обеспечить скорейшее восстановление транспортных, энергетических и социальных инфраструктур, а также оперативно выплатить пострадавшим жителям компенсации.

Читайте нас в "Яндекс. Новости", подписывайтесь наш канал в "Яндекс.Дзен"


версия для печати    |    сообщить новость    |    копировать в блог


Другие материалы раздела
  22.10.19 15:49
Суд в Москве 1 ноября начнет новое рассмотрение "дела "Седьмой студии"
.
  22.10.19 15:12
ФСБ просит продлить арест обвиняемому в шпионаже Уилану еще на два месяца
.
  22.10.19 15:09
Бюджет на образование в Москве на 2020 год вырос на 25% - до 415 млрд рублей
.
  22.10.19 13:25
Москвичи-сердечники получат бесплатные лекарства в рамках новой программы
.
  22.10.19 12:40
Медведев отметил успехи бизнес-школы "Сколково"
.
  22.10.19 11:26
Каховская линия московского метро закрывается на реконструкцию
.
  22.10.19 11:25
Экскурсия в темноте пройдет в Московском планетарии в День темной материи
.
  22.10.19 09:21
Два человека погибли от ножевых ранений в новой Москве, еще четверо ранены
.
  21.10.19 14:43
Сразу 10 новых храмов строят на востоке Москвы
.
  21.10.19 14:35
Собянин: производство бумажных упаковок приходит на смену пластику в Москве


предыдущая
1
следующая
Поиск  Выбор даты 

Поиск:
 за период:
с 
по 
 



Точка зрениявсе материалы

.


.


.

 


  Об "Интерфаксе"   |   Контакты   |   Реклама на сайте
Rambler Top100    

Партнер Рамблера
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

     

Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".

Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.

Условия использования информации   |   Запрещено для детей   |   Политика обработки персональных данных   |   Выходные данные
разработка : web.finmarket