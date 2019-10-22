Пострадавшую от паводка часть набережной в Хабаровске восстановят в ноябре

22.10.19 15:44

© РИА Новости. Александр Янышев

22 октября. Interfax-Russia.ru - Восстановительные работы продолжаются на набережной у стадиона им. Ленина в Хабаровске, пострадавшей от паводка, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

"Практически завершена отсыпка мест с просевшим грунтом на верхней части набережной. Все работы здесь, в том числе укладку плитки и асфальта, планируется завершить в ноябре", - говорится в сообщении.

Однако затруднения возникли в нижней части набережной от Утеса до яхт-клуба, где уложена террасная доска.

Отмечается, что из-за долгого нахождения под водой покрытие сильно пострадало. Решение по дальнейшей эксплуатации этого материала примут в министерстве строительства края после консультаций с экспертами.

"Мы восстановили участки там, где это возможно. Демонтировали террасную доску в местах, где она пришла в негодность. Очистили эти места до бетонного основания. Очевидный момент, что использование террасной доски себя не оправдало. Материал очень хрупкий и не выдерживает длительного нахождения под водой", - приводятся в сообщении слова представителя дирекции спортивных сооружений края.

Кроме того, продолжается просушка подвальных помещений УКСК и легкоатлетического манежа, где пострадал зал силовой подготовки. Грунтовыми водами также подтопило функциональные помещения пешеходного фонтана. Здесь установлены тепловые пушки. Электрооборудование, которое могло пострадать от "большой воды", специалисты демонтировали.

Как сообщалось, наводнение, начавшееся в июле, в Хабаровском крае затронуло жителей 10 муниципальных районов, а также города Хабаровск и Комсомольск-на-Амуре. В зоне подтопления оказались 126 населенных пунктов. Ущерб, по предварительным подсчетам, составил около 2 млрд рублей.

По итогам совещания о ликвидации последствий паводка в ДФО президент поручил правительству вместе с главами пострадавших регионов обеспечить скорейшее восстановление транспортных, энергетических и социальных инфраструктур, а также оперативно выплатить пострадавшим жителям компенсации.