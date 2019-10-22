Глава Камчатки: конкурс "Лидеры России" дает знания и опыт

22.10.19 15:46

© РИА Новости. Екатерина Лызлова

22 октября. Interfax-Russia.ru - Глава Камчатки Владимир Илюхин призвал жителей региона участвовать в конкурсе "Лидеры России", сообщает пресс-служба правительства края.

"Конкурс "Лидеры России" дает возможность попробовать свои силы, понять, на что способен каждый из вас. Участие в нем дает не только дополнительные возможности получить новые знания и опыт, которые помогут в будущем. Это еще и прекрасный шанс познакомиться с интересными, целеустремленными и активными людьми", - приводятся в сообщении слова Илюхина.

По его словам, на Камчатке живет и работает много талантливых лидеров, имеющих здоровые амбиции и готовых достойно заявить о себе.

"Уверен, у нас найдется немало претендентов на победу, готовых продемонстрировать высокий уровень лидерских качеств и управленческих компетенций", - добавил губернатор.

Отмечается, что в прошлом году полуфинал конкурса управленцев "Лидеры России" вышли 14 участников из Камчатского края.

Всероссийский конкурс "Лидеры России 2020" стартовал в начале октября и продлится почти до 27 октября. В третьем сезоне конкурса появились профессиональные треки (специализации) в области науки, здравоохранения, финансов и технологий.

Участвовать в конкурсе могут люди в возрасте до 55 лет, имеющие опыт руководства не менее 5 лет. Для участников младше 35 лет достаточно иметь два года опыта работы на руководящей должности.

"Лидеры России" - флагманский проект президентской платформы АНО "Россия - страна возможностей". За два предыдущих года число заявок на конкурс превысило 426 тыс. Назначения на высокие позиции получили 150 "Лидеров России". Из них двое стали губернаторами, четверо - заместителями федеральных министров.