Суд в Москве 1 ноября начнет новое рассмотрение "дела "Седьмой студии"

22.10.19 15:49

© РИА Новости. Алексей Куденко

22 октября. Interfax-Russia.ru - Мещанский суд Москвы 1 ноября проведет предварительное заседание по возвращенному на новое рассмотрение "делу "Седьмой студии", обвиняемым в рамках которого проходит режиссер Кирилл Серебренников.

"Предварительное заседание по уголовному делу назначено на 1 ноября в 10:00", - сообщили "Интерфаксу" в суде во вторник.

Как ожидается, по итогам предварительного слушания суд определит дату рассмотрения дела по существу, а также разрешит заявленные участниками процесса ходатайства.

Ранее дело в отношении Серебренникова было возвращено Мещанским судом генеральному прокурору из-за недостатков, допущенных при составлении обвинительного заключения, однако впоследствии Мосгорсуд по апелляционному представлению гособвинения отменил это решение и направил материалы для нового рассмотрения в суд первой инстанции.

Следствием фигурантам "дела "Седьмой студии" было вменено хищение 133 млн бюджетных рублей, выделенных в 2011-2014 годах основанной Серебренниковым одноименной автономной некоммерческой организации (АНО) на реализацию проекта по популяризации и развитию современного искусства "Платформа" (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Расследование основного дела в 2018 году было завершено - с октября оно находилось на рассмотрении Мещанского суда. На скамье подсудимых оказались четыре человека: Кирилл Серебренников, бывший генпродюсер "Седьмой студии" и экс-директор "Гоголь-центра" Алексей Малобродский, экс-руководитель департамента государственной поддержки искусства и народного творчества Минкультуры России, директор Российского академического молодежного театра (РАМТ) Софья Апфельбаум, а также бывший генеральный директор АНО и экс-директор ярославского театра им. Волкова Юрий Итин.

Подсудимые, как на следствии, так и в суде, отрицали свою вину. Согласно позиции защиты, все денежные средства, выделенные "Седьмой студии" из бюджета, тратились на нужды "Платформы", а ущерб по делу был ошибочно установлен следствием только исходя из суммы обналиченного в период работы АНО госфинансирования.

В августе 2019 года суд получил результаты назначенной по делу "комплексной комиссионной финансово-экономической, оценочной, искусствоведческой экспертизы", из которых следует, что "определить общую сумму всех расходов проекта "Платформа" не представляется возможным в связи с отсутствием в материалах дела документов бухгалтерского учета".

По этой же причине, установила комиссия, не представляется возможным "определить, осуществлялись ли расходы, не связанные с реализацией проекта "Платформа".

После получения результатов экспертизы рассматривавшая дело судья Ирина Аккуратова решила вернуть дело в прокуратуру, поскольку, по ее мнению, в обвинительном заключении по делу имеются неустранимые в рамках судебного следствия нарушения и содержатся противоречия, препятствующие постановлению приговора.

Дело экс-главбуха "Седьмой студии" Нины Масляевой в начале 2018 года было выделено в отдельное производство, поскольку она единственная признала вину, заключила сделку со следствием и дала показания на бывших коллег.

Мещанский суд в апреле 2019 года вернул дело Масляевой генеральному прокурору, сославшись на то, что в обвинительном заключении не конкретизирована ее роль в совершенном преступлении, а в ходе процесса она заявила, что ей неизвестны обстоятельства хищения денежных средств. На процессе по основному делу Масляева проходит основным свидетелем обвинения.