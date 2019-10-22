Тверская область направит более 3,1 млрд руб. на программу "Чистая вода"

22.10.19 16:00

© РИА Новости. Алексей Куденко

22 октября. Interfax-Russia.ru - Власти Тверской области до 2024 года планируют построить и реконструировать 18 объектов питьевого водоснабжения по проекту "Чистая вода", сообщила пресс-служба регионального правительства.

"На реализацию регионального проекта "Чистая вода" в 2019-2024 годах заложено более 3,1 млрд рублей, из них 2,4 млрд рублей - средства федерального бюджета, 230 млн рублей - областного, также предусмотрено софинансирование из местных бюджетов и внебюджетных источников", - говорится в сообщении.

Первоочередной проект - модернизация нитки водовода от Тверецкого водозабора до дюкера Восточного моста в Твери протяжённостью 7,5 км.

"В план также включена модернизация водоподготовки на водозаборах Ржев-1 и Ржев-2, реконструкция станции водоочистки с использованием современных технологий в Бежецке, строительство локальных станций водоподготовки на одиночных скважинах в Калязине, реконструкция водозабора и водоочистки в поселке Кесова Гора и другие объекты", - говорится в сообщении.

Тверская область участвует в шести федеральных проектах национального проекта "Экология": "Чистая вода", "Оздоровление Волги", "Сохранение уникальных водных объектов", "Чистая страна", "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами", "Сохранение лесов". До 2024 года на реализацию мероприятий по этому нацпроекту в регионе планируется направить не менее 7,5 млрд рублей.