На руднике "Таймырский" Норникеля произошло ЧП, погибло 3 человека, рудник продолжает работу

22.10.19 16:43

© РИА Новости. Виталий Аньков

22 октября. Interfax-Russia.ru - На руднике "Таймырский" "Норникеля" во вторник произошло чрезвычайное происшествие, сообщила ГМК.

По предварительным данным, погибло три человека.

Обстоятельства произошедшего выясняются. На месте работают аварийно-спасательные службы.

"Норникель" проводит внутреннее расследование в связи с инцидентом и будет предоставлять новую информацию по мере ее поступления.

Рудник "Таймырский" продолжает работу, уточнил представитель компании.

При этом спасательные службы не фиксировали обрушения на руднике "Таймырский" Норникеля, где в результате инцидента погибли трое рабочих, сообщает пресс-служба главного управления МЧС по Красноярскому краю.

"Обрушения не было", - говорится в сообщении.

Отмечается, что трех человек без признаков жизни обнаружили рабочие на отметке 1345, обстоятельства и причина их смерти выясняются.

Также сообщается, что силы и средства МЧС не привлекались.

Главное следственное управление СКР по Красноярскому краю и Республике Хакасии инициировало доследственную проверку в связи с гибелью рабочих на руднике "Таймырский" "Норникеля", сообщает пресс-служба ведомства.

"На глубине 1 тыс. 345 метров проводились горные работы. По неустановленной пока причине погибли трое рабочих в возрасте 40, 45 и 49 лет", - говорится в пресс-релизе.

На месте работает следователь.

В то же время, информированный источник сообщил агентству "Интерфакс-Сибирь", что причиной гибели могло стать отравление метаном.

"Вероятно, что причиной гибели рабочих стало отравление метаном", - сказал собеседник агентства.