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22.10.19 16:43
На руднике "Таймырский" Норникеля произошло ЧП, погибло 3 человека, рудник продолжает работу
По предварительным данным, погибло три человека.
Обстоятельства произошедшего выясняются. На месте работают аварийно-спасательные службы.
"Норникель" проводит внутреннее расследование в связи с инцидентом и будет предоставлять новую информацию по мере ее поступления.
Рудник "Таймырский" продолжает работу, уточнил представитель компании.
При этом спасательные службы не фиксировали обрушения на руднике "Таймырский" Норникеля, где в результате инцидента погибли трое рабочих, сообщает пресс-служба главного управления МЧС по Красноярскому краю.
"Обрушения не было", - говорится в сообщении.
Отмечается, что трех человек без признаков жизни обнаружили рабочие на отметке 1345, обстоятельства и причина их смерти выясняются.
Также сообщается, что силы и средства МЧС не привлекались.
Главное следственное управление СКР по Красноярскому краю и Республике Хакасии инициировало доследственную проверку в связи с гибелью рабочих на руднике "Таймырский" "Норникеля", сообщает пресс-служба ведомства.
"На глубине 1 тыс. 345 метров проводились горные работы. По неустановленной пока причине погибли трое рабочих в возрасте 40, 45 и 49 лет", - говорится в пресс-релизе.
На месте работает следователь.
В то же время, информированный источник сообщил агентству "Интерфакс-Сибирь", что причиной гибели могло стать отравление метаном.
"Вероятно, что причиной гибели рабочих стало отравление метаном", - сказал собеседник агентства.
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