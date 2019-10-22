Свердловский губернатор поручил оценить состояние больниц в регионе

22.10.19 16:32

© РИА Новости. Павел Лисицын

22 октября. Interfax-Russia.ru - Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поручил главам муниципалитетов подготовить информацию о состоянии больниц, на основе которой будут приниматься решения об их ремонте или переоснащении, сообщает департамент информационной политики региона.

"Областным и местным властям предстоит оперативно не только провести анализ схемы размещения медицинских объектов, но и оценить потребность территорий в фельдшерско-акушерских пунктах", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в 2019 году число жителей региона, получающих медицинскую помощь в ФАПах, вырастет в 2,8 раза по сравнению с 2015 годом.

По словам главы региона, в текущем году в области дополнительно закуплено девять передвижных комплексов, пять стоматологических кабинетов.