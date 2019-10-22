Потерявшее ход рыбопромысловое "Полярис" буксируют в порт Мурманска

22.10.19 16:56

© РИА Новости. Павел Львов

22 октября. Interfax-Russia.ru - Спасательный морской буксир "Мурманрыба" пришел на помощь рыбопромысловому судну МК-0355 "Полярис" в восточной части Баренцева моря, сообщил во вторник "Интерфаксу" начальник Северного экспедиционного отряда аварийно-спасательных работ (Северного ЭО АСР) Анатолий Леонтьев.

"Судно "Мурманрыба" ведет "Полярис" на буксире в Мурманск, ориентировочное время прибытия в порт - 20-22 часа по московскому времени", - сказал Леонтьев.

Он добавил, что буксировка осложняется сильным ветром, но угрозы для экипажа промыслового судна больше нет.

Как сообщалось, судно "Полярис" подало сигнал о помощи во вторник утром, поскольку потеряло ход. На борту - экипаж из десяти человек.

Леонтьев отмечал, что в Баренцевом море наблюдаются неблагоприятные метеоусловия - усиление ветра с порывами до 20 м/с.

По данным Союза рыбопромышленников Севера, судно МК-0355 "Полярис" принадлежит АО "Норд Вест Флот Компани".