Мокрый снег и сильный ветер ожидаются в ХМАО

22.10.19 17:01

© РИА Новости. Евгения Новоженина

22 октября. Interfax-Russia.ru - Ухудшение погодных условий в ближайшие сутки ожидается в Ханты-Мансийском автономном округе, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Вечером во вторник и в среду в регионе прогнозируется мокрый снег и ветер с порывами до 17 м/с.

"Сотрудники МЧС напоминают жителям региона о рисках, связанных с непогодой, в такой период осложняется обстановка на дорогах. Снежные накаты, заносы, гололедные явления способствуют росту дорожно-транспортных происшествий", - отмечают спасатели.

В свою очередь пресс-служба администрации Сургута сообщает, что в связи со снегопадами и гололедом в городе сохраняется высокая аварийность на дорогах. Осложняет ситуацию то, что не все автомобилисты установили зимнюю резину.

"Дорожные службы прикладывают силы, чтобы обработать спецреагентами все дороги и тротуары. Но мы все равно призываем жителей - будьте аккуратны", - приводятся в сообщении слова начальника дорожно-транспортного управления горадминистрации Олега Черемисина.