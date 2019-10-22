|
|
|
|СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com
|
|
22.10.19 17:08
Рудник "таймырский", где погибли трое рабочих, работает в штатном режиме
"С 20:00 (по местному времени) рудник работает в штатном режиме", - говорится в сообщении.
Как сообщалось, на руднике "Таймырский" были обнаружены тела трех рабочих. СКР начал проверку по факту гибели людей, на месте работает военизированная горноспасательная часть.
Предварительные данные расследования гибели рабочих на руднике "Таймырский" "Норникеля" говорят об отсутствии выхода газа, сообщил агентству "Интерфакс-Сибирь" руководитель пресс-служба Заполярного филиала ГМК "Норильский никель" Михаил Демьянов.
"По предварительным данным, выхода газа в руднике не было", - сказал Демьянов.
Ранее информированный источник сообщил агентству, что рабочие могли погибнуть из-за отравления метаном.
Как сообщалось, на руднике "Таймырский" были обнаружены тела трех рабочих.
СКР начал проверку по факту гибели людей, на месте работает военизированная горноспасательная часть.
Рудник "Таймырский" введен в эксплуатацию в 1982 году, ведет добычу руд на Октябрьском месторождении сульфидных медно-никелевых руд (Таймыр). По данным ГМК "Норникель", рудник обеспечивает 35% добычи компании по никелю, 21% - по меди и 15% - по металлам платиновой группы.
Читайте нас в "Яндекс. Новости", подписывайтесь наш канал в "Яндекс.Дзен"
|
Interfax-Russia.ru – РЖД рассматривают четыре варианта трассы ВСМ Москва-Петербург. Эксперты разошлись во мнении, нужна ли магистраль россиянам.
.
Interfax-Russia.ru – Порядка 10 врачей НМИЦ им.Блохина подали заявления об увольнении из-за политики нового руководства центра. Минздрав обвинил их в нарушении врачебной этики.
.
Interfax-Russia.ru – Мосгорсуд смягчил приговор Павлу Устинову, заменив 3,5 года колонии годом лишения свободы условно. Защита актера продолжит добиваться его оправдания.
.
|Об "Интерфаксе" | Контакты | Реклама на сайте
|
Партнер Рамблера
|
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".
Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.
Условия использования информации | Запрещено для детей | Политика обработки персональных данных | Выходные данные
разработка : web.finmarket