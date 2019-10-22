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22.10.19 17:08

Рудник "таймырский", где погибли трое рабочих, работает в штатном режиме

© РИА Новости. Александр Кряжев
22 октября. Interfax-Russia.ru - Рудник "Таймырский", где были обнаружены тела трех человек, продолжил работу в штатном режиме, сообщает пресс-служба "Норникеля".

"С 20:00 (по местному времени) рудник работает в штатном режиме", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, на руднике "Таймырский" были обнаружены тела трех рабочих. СКР начал проверку по факту гибели людей, на месте работает военизированная горноспасательная часть.

Предварительные данные расследования гибели рабочих на руднике "Таймырский" "Норникеля" говорят об отсутствии выхода газа, сообщил агентству "Интерфакс-Сибирь" руководитель пресс-служба Заполярного филиала ГМК "Норильский никель" Михаил Демьянов.

"По предварительным данным, выхода газа в руднике не было", - сказал Демьянов.

Ранее информированный источник сообщил агентству, что рабочие могли погибнуть из-за отравления метаном.

Как сообщалось, на руднике "Таймырский" были обнаружены тела трех рабочих.

СКР начал проверку по факту гибели людей, на месте работает военизированная горноспасательная часть.

Рудник "Таймырский" введен в эксплуатацию в 1982 году, ведет добычу руд на Октябрьском месторождении сульфидных медно-никелевых руд (Таймыр). По данным ГМК "Норникель", рудник обеспечивает 35% добычи компании по никелю, 21% - по меди и 15% - по металлам платиновой группы.

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